桃園婦體力不支深夜路倒　草叢「露一雙腿」嚇壞路人

▲警方將路倒簡姓婦扶上巡邏車載返警所。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市78歲簡姓老婦21日深夜外出，疑因體力不支倒臥路旁草叢，由於僅露出一雙大腿，嚇壞路過民眾立即向警方報案，員警到場及時搭救年邁失智的老婦，並順利通知親屬至派出所載返家。

中壢警分局表示，當晚10時許接獲民眾報案指稱，返家行經昏暗的產業道路時，赫然發現草叢中露出一雙腿，嚇得以為發生命案，不敢靠近趕緊報警，警員張良誌及涂心瑋立即抵達現場，趨前查看才發現是一名老婦臉色慘白倒臥在草叢中，面對員警詢問時，老婦氣若游絲只能勉強說出自己姓名，故員警先行將老婦攙扶起身並背上巡邏車載返所查證。

▲員警透過電腦比對查出婦人身份通知家屬帶回。（圖／中壢警分局提供）

經耐心與老婦溝通後，透過戶役政及人臉辨識系統比對，確認其身分為78歲的簡姓婦人，立刻電話聯繫老婦兒子，老婦兒子睡夢中接獲通知，一度還以為員警搞錯，不斷表示睡前還看到母親好端端的在臥室睡覺，怎麼可能倒在路旁，走到臥室一查看才驚覺母親真的不知去向，驚訝又擔心地驅車前往派出所。

簡姓男子表示，母親年邁行動不便又有失智傾向，不知為何會在家人深夜熟睡之際離家，卻體力不支而倒臥路旁，好在員警及時發現搭救，否則深夜產業道路視線不清，若不小心發生事故後果他難以想像，直向員警道謝。