阿里山四季茶會　特色茶結合消暑熱點「秘境」大公開

▲阿里山四季茶旅茶會推出當地四季特色茶。（圖／阿里山管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下稱阿里山管理處)，20日上午舉辦｢2019阿里山四季茶旅-夏季森林茶會｣，配合「2019寶島仲夏節Formosa Summer Festival」以「消暑上山、清涼下海」主軸，特別安排在頂湖環湖步道、奮起湖肖楠母樹林及十字路車站觀景臺等三個絕佳的避暑森林秘境辦理。

▲阿里山四季茶旅茶會，以當地四季特色茶結合大阿里山消暑熱點，吸引民眾上山體驗。（圖／阿里山管理處提供，下同）

茶會以品茗阿里山四季特色茶，春季以綠色茶器沖泡樂野茶區清香型烏龍茶，夏季以紅色茶器沖泡隙頂茶區青心大冇紅茶，秋季以白色茶器沖泡石棹茶區中焙珠露烏龍茶，冬季以黑色茶器沖泡頂湖茶區重焙火烏龍茶。場地佈置配合東西南北四方，以金木水火土五行哲學為架構，融合雅樂、焚香、插花、品茗等生活四藝，司茶依序奉上四道茶湯，讓賓客在品味茶湯的過程中亦品味自然時序的遞嬗輪轉，過程社區茶旅達人發揮絕佳默契，展現阿里山茶文化體驗觀光產業發展之凝聚力。

各社區以季節花卉及植栽，營造夏日節氣茶席氛圍，頂湖觀音石前廣場由頂湖社區營造立夏節氣茶席區，頂湖地衣森林由石棹社區營造的小滿節氣茶席區及隙頂社區營造的芒種節氣茶席區、頂湖龍珠石由樂野社區營造的夏至節氣茶席區，十字路車站觀景臺由十字及公興社區營造的小暑節氣茶席區，奮起湖肖楠母樹林由奮起湖社區營造的大暑節氣茶席區。

茶會司茶融入創意節氣茶調飲，第一、二道以品茗阿里山烏龍茶、紅茶或金萱茶，第三~五道品茗以原有茶為基底加入節氣調飲及品嘗特色節氣茶點；現場並安排詩人吟詠節氣詩或茶詩，鼓勵遊客ㄧ同互動吟詠，並獲贈本活動限量專屬四季茶旅飲杯。

阿里山管理處打造阿里山茶文化體驗觀光廊道，9月28日邀請民眾參加「阿里山四季茶旅 -秋季地景茶會」活動，體驗小眾、精緻及深度的茶旅行程，沉醉在阿里山多元且獨特的自然景致、地景風貌及深厚茶文化底蘊所營造的茶體驗環境氛圍，享受茶藝人文，品茗阿里山不同節氣的茶湯滋味。也歡迎喜愛茶旅行的旅客，隨著四季到訪阿里山體驗茶席，活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至臉書「阿里山 新印象」查詢。