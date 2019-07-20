叫外送必看！嫁韓台女曝獨居女遭「怪大叔跟蹤」…看畫面嚇壞

實習記者陳樂怡／綜合報導

網紅「台灣妞」本(7)月8日在Youtube上傳一段關於韓國獨居女生叫外賣，卻遭怪大叔跟蹤的超嚇人影片，才短短一天就破25萬的點擊率。她在影片中提到，大叔遭警察驅離後還停留在門口徘徊並沒有要離開的意思，提醒女生一個人在韓國叫外賣千萬要小心。

遠嫁韓國的網紅台灣妞，在影片中提到當地近日發生的獨居女生遭跟蹤事件。這名女生因為半夜突然想吃炸醬麵叫外送，但反常的是外送大叔竟然比平常速度慢了40分鐘，等到外送抵達，大叔用龜速去放餐還不斷打量女子家裡的佈置，女生因害怕於是趕緊付錢，將大叔打發離開。

豈料門才剛關上，大叔以諸多理由叫她再開門，女生報警處理後，警察卻因沒有實際證據經調查，只能將他強制驅離。等到警察離開後，她再調監視器查看，竟然看到外送大叔還在門口徘徊，似乎沒有要離開的意思。

請繼續往下閱讀...

網友看到之後都驚呼起雞皮疙瘩，紛紛留言說「好可怕」「真擔心叫炸醬麵的那位，感覺大叔還會再來」、「女生自己獨居在外，真的要小心小心再小心」。

台灣妞還說在韓國網購時，大多的時候都是請快遞將貨品放在門口、管理室或消防箱上面等，避免直接跟快遞員接觸，她們還建議獨居女子要在玄關放置ㄧ些男性的用品像是皮鞋和公事包等作保身用。

▲怪談在韓國叫外賣的獨居女生。（圖／Youtuber台灣妞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）