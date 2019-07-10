水彈又來！南台灣7縣市「豪雨夜襲」　氣象局預警：下周熱帶系統發展機率高

▲南台灣7縣市「豪雨夜襲」。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

暖濕西南風影響、對流雲系發展旺盛，中央氣象局10日晚間8時持續針對彰化以南7縣市發布「豪雨特報」，入夜至11日屏東、台南將有局部大雨或豪雨發生機率，彰化至高雄地區有局部大雨。中南部從10日凌晨開始斷續不定時出現短暫陣雨或雷雨，預計11日除中南部持續有陣雨或雷雨，中部以北午後也將有局部大雨發生機率。

【20:20豪雨特報】

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大雨範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市

豪雨範圍：台南市、屏東縣

氣象局預報員林定宜表示，由於西南風擴散，花東一帶10日已經出現38.0度以上高溫，台北市更是飆出37度，創下該測站今年最高溫紀錄。11日持續受西南風影響，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區，尤其北部、東北部及中部山區也有局部大雨發生機率。

預計南部地區11日有不定時的短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢發生機率，其他地區大致為多雲，但午後因有熱對流的發展，可能有局部短暫雷陣雨，北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，除南部高溫在30度左右較為舒適外，其他地方沒下雨時感受悶熱，高溫可到32至35度左右，尤其花東縱谷及台東出現36度以上高溫。

12日（周五）西南風是稍減弱的過程，水氣逐漸減少，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。13至17日（周六至下周三）隨著太平洋高壓增強，水氣較少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有逐步縮小至沿海地區的趨勢，並以清晨至上午為主，其他地區則為午後山區附近雷陣雨的天氣型態。

氣象局表示，18至20日各地依舊高溫炎熱，大多為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，但下周菲律賓東方海面熱帶系統發展的機率提高，提醒民眾多留意氣象局發布的天氣資訊。

▲氣象局預警：下周菲律賓東南方海面熱帶系統發展機率高。

▲北部11日也有局部大雨發生機率。