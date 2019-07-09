▲黃男2018年10月拿鐵鎚狠砸父親頭部，血跡還噴到天花板。（圖／記者陳豐德攝）

記者羅志華／新北報導

新北市板橋區一名黃姓男子長期體罰、並不時毆打腦部曾開刀的68歲父親；2018年10月間，黃男不滿體罰父親時遭反抗，竟持鐵鎚將其打死，事後還辯稱是父親自己撞到桌角。檢警調查其父傷勢與鐵鎚形狀吻合，又在鐵鎚上驗出黃男DNA；新北地院審理後，依殺害直系血親尊親屬判黃男無期徒刑，可上訴。

據判決，2018年10月14日上午，黃男不滿體罰父親時，遭其出手抵抗搶奪鐵槌，竟拿鐵鎚毆打父親四肢及臉部，造成他臉部多處挫傷並嚴重出血。黃男直到父親倒地不動且腳部冰冷後才發覺事態嚴重，趕緊撥打119求救。黃父最後因腦震盪嘔吐阻塞呼吸道及出血性休克死亡。

黃男報案時還辯稱，父親是因跌倒撞到桌角才受傷；但檢警相驗時認為黃男罪嫌重大，且黃母也作證黃男會體罰父親，當場將他逮捕。偵訊時，黃男坦承平時會要求父親「運動」，包括深蹲、伏地挺身和仰臥起坐希望藉此讓他復健；當天衝突發生時，黃男在搶奪鐵鎚過程中誤傷父親，並不是故意將其打死。

新北地院審理時認為，黃父除了臉部有被鐵鎚攻擊痕跡，頭部兩側及後腦勺也有傷勢，絕不可能是正面衝突時所造成；且黃男還有中醫背景，對於人體有相當理解，明知人體要害脆弱仍執意以鐵鎚毆打，最後法官不採信黃男過失說法，依殺害直系血親判他無期徒刑，可上訴。