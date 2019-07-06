石碇關懷之家惡火「更生人2死3傷」！屋主翻欄杆奔逃　悲：來不及叫醒他們

▲屋主翻越鐵欄杆後跳至2樓遮雨棚逃生。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博、莊智勝／台北報導

位於新北市石碇區南勢坑的台北靈糧堂石碇禱告園6日凌晨1時許驚傳火警，屋內熟睡的更生人來不及逃生，釀成2死3傷慘劇，僅有睡在3樓的屋主被嗆醒，爬出鐵欄杆後脫困；對於這場突如其來的大火，屋主也不明所以，僅難過地表示，這場火來得突然、火勢蔓延也相當迅速，他被嗆醒後根本就沒時間叫醒其他人。

據悉，該棟起火建物為台北靈糧堂石碇禱告園，也是基督教得勝關懷之家，平時收容更生人教友；警消初步調查，起火點位於該棟建築2樓，事發當下屋內包括屋主共有5人，據屋主描述，原本他平時都睡在2樓房間，但因5日晚間進行整修，因此暫搬往3樓就寢，而收容的4名教友則皆睡在4樓，其餘樓層、房間無人使用。

回憶案發當下，屋主難過地表示，他睡到凌晨1時許時，突然被飄上來的濃煙嗆醒，驚覺發生火警後立刻衝出房間，一開門就見到火舌不斷竄出蔓延，根本就沒有時間上到4樓叫醒4名教友，最後只好獨自逃向3樓陽台，翻越鐵欄杆後跳下2樓遮陽板、最後再跳至1樓地面脫困；待他逃出屋外後一轉頭查看，發現整個2樓都陷入一片火海，立即撥打電話向人求救。

新北市消防局第四大隊大隊長蕭力愷表示，6日凌晨接獲通報後，立即派遣35輛各式救災車輛、5輛救護車及89名人力到場支援，火場中一共救出5名民眾，其中有2人到院前已無生命徵象，經搶救後仍宣告不治，另外3人則是意識清楚，但有些微吸入性嗆傷，皆預防性送醫治療。初步估算，這起火警燃燒面積約20平方公尺，確切的起火原因，仍待進一步調查釐清。

▼這起暗夜火警一共釀成2死3傷。（圖／記者趙永博攝）