　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

石碇關懷之家惡火「更生人2死3傷」！屋主翻欄杆奔逃　悲：來不及叫醒他們

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼石碇關懷之家大火，警消在屋內救出5人，但其中2人經搶救後仍不幸罹難。（圖／記者趙永博攝）

▲屋主翻越鐵欄杆後跳至2樓遮雨棚逃生。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博、莊智勝／台北報導

位於新北市石碇區南勢坑的台北靈糧堂石碇禱告園6日凌晨1時許驚傳火警，屋內熟睡的更生人來不及逃生，釀成2死3傷慘劇，僅有睡在3樓的屋主被嗆醒，爬出鐵欄杆後脫困；對於這場突如其來的大火，屋主也不明所以，僅難過地表示，這場火來得突然、火勢蔓延也相當迅速，他被嗆醒後根本就沒時間叫醒其他人。

據悉，該棟起火建物為台北靈糧堂石碇禱告園，也是基督教得勝關懷之家，平時收容更生人教友；警消初步調查，起火點位於該棟建築2樓，事發當下屋內包括屋主共有5人，據屋主描述，原本他平時都睡在2樓房間，但因5日晚間進行整修，因此暫搬往3樓就寢，而收容的4名教友則皆睡在4樓，其餘樓層、房間無人使用。

回憶案發當下，屋主難過地表示，他睡到凌晨1時許時，突然被飄上來的濃煙嗆醒，驚覺發生火警後立刻衝出房間，一開門就見到火舌不斷竄出蔓延，根本就沒有時間上到4樓叫醒4名教友，最後只好獨自逃向3樓陽台，翻越鐵欄杆後跳下2樓遮陽板、最後再跳至1樓地面脫困；待他逃出屋外後一轉頭查看，發現整個2樓都陷入一片火海，立即撥打電話向人求救。

新北市消防局第四大隊大隊長蕭力愷表示，6日凌晨接獲通報後，立即派遣35輛各式救災車輛、5輛救護車及89名人力到場支援，火場中一共救出5名民眾，其中有2人到院前已無生命徵象，經搶救後仍宣告不治，另外3人則是意識清楚，但有些微吸入性嗆傷，皆預防性送醫治療。初步估算，這起火警燃燒面積約20平方公尺，確切的起火原因，仍待進一步調查釐清。

▼這起暗夜火警一共釀成2死3傷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼石碇關懷之家大火，警消在屋內救出5人，但其中2人經搶救後仍不幸罹難。（圖／記者趙永博攝）

▲▼石碇關懷之家大火，警消在屋內救出5人，但其中2人經搶救後仍不幸罹難。（圖／記者趙永博攝）

▲▼石碇關懷之家大火，警消在屋內救出5人，但其中2人經搶救後仍不幸罹難。（圖／記者趙永博攝）

▲▼石碇關懷之家大火，警消在屋內救出5人，但其中2人經搶救後仍不幸罹難。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
車體斷兩截…30歲華航機師開車撞中山高護欄　「卡駕駛座」慘死
同時訓練4隻老虎　馴獸師突遭圍攻「玩弄30分鐘」慘死
隱乳女神穿低胸馬甲《飢餓》狂晃雪球！正面解開一排扣「快滑下來

關鍵字：石碇,關懷之家,更生人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男子「新店→艋舺公園」騎車閒晃　血糖過低＋烈陽曝曬...癱軟

資深「台南優良教師」是狼！20年性侵超過10名女學生...學校還幫包庇

雲林警被「拒檢酒駕大力撞」！滿地血、腸破裂…病情好轉　徐國勇趕探望

他睡到一半「被濃煙嗆醒」驚險逃生　石碇關懷之家惡火釀2死3傷

快訊／車體斷兩截...30歲華航機師開車撞中山高護欄　「卡駕駛座」慘死

暑假首周青春專案上路　信義分局大規模臨檢夜店

石碇關懷之家惡火「更生人2死3傷」！屋主翻欄杆奔逃　悲：來不及叫醒他們

要戰來戰別找台階下！林志成撇放鳥「課程早排好」嗆館長：輸了退出運動界

倉庫狂飄異味…鐵捲門縫隙「流惡臭汁液」！屋主開門見7旬翁陳屍嚇傻

快訊／高速下匝道過彎！30歲男撞中山高護欄飛出　「車斷2截」卡駕駛座慘死　

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

小S被陳建州氣哭!　范曉萱一旁無奈：跟小時候一樣

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

男子「新店→艋舺公園」騎車閒晃　血糖過低＋烈陽曝曬...癱軟

資深「台南優良教師」是狼！20年性侵超過10名女學生...學校還幫包庇

雲林警被「拒檢酒駕大力撞」！滿地血、腸破裂…病情好轉　徐國勇趕探望

他睡到一半「被濃煙嗆醒」驚險逃生　石碇關懷之家惡火釀2死3傷

快訊／車體斷兩截...30歲華航機師開車撞中山高護欄　「卡駕駛座」慘死

暑假首周青春專案上路　信義分局大規模臨檢夜店

石碇關懷之家惡火「更生人2死3傷」！屋主翻欄杆奔逃　悲：來不及叫醒他們

要戰來戰別找台階下！林志成撇放鳥「課程早排好」嗆館長：輸了退出運動界

倉庫狂飄異味…鐵捲門縫隙「流惡臭汁液」！屋主開門見7旬翁陳屍嚇傻

快訊／高速下匝道過彎！30歲男撞中山高護欄飛出　「車斷2截」卡駕駛座慘死　

男子「新店→艋舺公園」騎車閒晃　血糖過低＋烈陽曝曬...癱軟

資深「台南優良教師」是狼！20年性侵超過10名女學生...學校還幫包庇

「怪物狀元」威廉森夏聯初登場　詹皇、球哥、AD全來看

心愛的他回來了！顧家忠犬門口搖「電動馬達」　網笑：紗門要壞了

路倒裸男傷重亡…家屬忙治喪　「本尊」現身揭發真相！

雲林警被「拒檢酒駕大力撞」！滿地血、腸破裂…病情好轉　徐國勇趕探望

25歲表弟到美「買房才600萬元」！他眼紅嘆現況…網狠打臉：要惜福

走路快比慢的人「多活15年」！研究：即使過胖走得快仍有助延壽

蔡英文慶公視台語台開播！小編大膽嗆辣台妹「總統這麼刁」

她轉頭驚見「家裡狗狗熱到融化」　變黑糖口味Q麻糬

短裙馬尾按摩師服務太惹火！　她氣炸：腿開開坐我男友身上

社會熱門新聞

林志成嗆「18秒打趴館長」

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸..

男大生潛水失蹤　母淚：孤魂野鬼..

新竹科技董愛上美艷女經理　董娘..

桃陶園男殺妻分屍！法官判死：無..

惡煞追上門挑釁　他掏斧頭嚇壞人

即／李承翰死因曝光　91歲奶奶..

中山高匝道飛車撞樹　駕駛慘死車..

百人集獻花　重機車友悼念李承翰

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多..

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

翁疑摘芒果踏空　墜倉庫中身亡

即／石碇關懷之家大火　2男急救..

勇警追酒駕男7km！撞電桿「肝..

更多熱門

相關新聞

石碇關懷之家火警2死　屋主驚險逃生

新北市石碇區南勢坑路上一處民宅，7月6日凌晨1時許發生火災；消防隊獲報緊急到場，一共救出5名男子，其中50歲的林姓、59歲的張姓男子送醫後不治，另外2名程姓（50歲）、張姓 (59歲)男子送往新店耕莘醫院，1名柏姓（50歲）男子送往汐止國泰醫院，目前仍在治療中。

即／石碇關懷之家大火　2男急救後不治

潘信孝放下刀光　廣東獅創作人

前汽機車雜誌主編「肢體變形」捲違規貨車底盤亡

重機閃違規小貨車！知名雜誌主編身亡

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

林志成嗆「18秒打趴館長」

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜孫子

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

野生林采緹現京都「外套裡只穿內衣」

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸」棄屍

男大生潛水失蹤　母淚：孤魂野鬼別抓走他

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬上復工

Somi伴舞太搶眼　粉絲氣瘋：誰才是主角

更多

最夯影音

更多

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面