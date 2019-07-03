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成人品牌9國調查︰台灣人自慰亞洲第一、性幻想靠「她」助興

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▲ 日本成人用品品牌「TENGA」針對9國做自慰調查，發現台灣人多以影視名人為性幻想對象。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

日本成人用品品牌「TENGA」最近針對美國、英國、法國、德國、西班牙、中國、日本、南韓、台灣等9國，年齡介於18歲到54歲共10054人，進行了一系列「自慰調查」，問題包含「有沒有過自慰經驗」、「平均自慰時間」、「自慰時幻想的對象」、「自慰時的輔助工具」等。問卷結果顯示，比起歐美國家超過80%的受訪者都有過自慰經驗，亞洲地區的４個國家可能因為較為保守，在這個問題剛好名列倒數4名。其中，台灣有80%的受訪者回答過去「有過自慰經驗」，是亞洲4國中比例最高的。

▲ 台灣是亞洲國家中自慰經驗最多的 。（圖／翻攝自「TENGA」）

▲ 台灣是亞洲國家中自慰經驗最多的 。（圖／翻攝自「TENGA」）

被問到「自慰時幻想的對象時」，台灣人普遍對影視明星情有獨鍾，像是林志玲、湯姆克魯斯都榜上有名；日本則不愧為動漫大國，以動漫人物為性幻想對象的受訪者當然不計其數；至於韓國，則多以成人影片的主角為主

▲台灣民眾多以明星做為性幻想對象，像是林志玲。（圖／翻攝林志玲粉絲專頁）

而在「第一次自慰的年齡」方面，台灣人平均在16.5歲開始自慰，相較去年調查的16.9歲，又降低了0.4歲；至於日本，則是以平均13.8歲，奪下了亞洲地區最早開始接觸自慰的國家，相比去年的14.6歲，也下降了0.8歲。

在「自慰一次的時間」方面，台灣男性普遍回答「6至10分鐘」，佔了26%，其次是21至30分鐘，佔了18%。台灣女的回答則普遍介於15分鐘內，佔了60%，甚至多達24%的只需1至5分鐘，就結束自慰。

超過60%的台灣受訪者都有自己專屬的一套固定自慰模式，在「自慰使用的輔助工具」方面，83%的男性、62%的女性都會選擇「觀看成人影片」來助興，其次是「用想像力或幻想」來自慰，分別是37%的男性及49%女性的選擇。

▲多數台灣男女在自慰時會觀看成人影片來輔助 。（圖／翻攝自「TENGA」）

透過這項調查，可以發現男性在自慰時更注重視覺上刺激，搭配的輔助工具多能直接帶來視覺上的衝擊，至於女性則比較偏好想像力或其他感官來自慰。

被問到「自慰」與「性愛」更喜歡哪個時，40%的台灣受訪者回答「兩者帶來的愉悅差不多」，不過經過分析，仍可以發現台灣男性更喜歡「實際、直接的刺激」，更偏好與另一半性愛；而台灣女性較比較喜歡心靈上的滿足，多數更偏好「自慰」。

有趣的是，被問到「性愛過程中最常聆聽的音樂」時，大多數的台灣受訪者都回答「五月天」以及「周杰倫」等，顯示出這些流行音樂不只在民眾日常生活身受喜愛，也在性愛過程中扮演了重要的角色。

「TENGA」表示，本次調查特別委外進行獨立研究，希望能讓大眾在面對「性」的相關議題時，能夠展現更自然、大方的一面，不再隱藏或避諱。

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關鍵字：TENGA,自慰,性行為,日本

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