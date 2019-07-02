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中醫夏季天灸療法「三伏貼」　治過敏性疾病的好幫手

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▲「三伏貼」屬於中醫天灸療法的一種，是利用特定節氣進行特定穴位的中藥敷貼來治療慢性疾病，是治療慢性呼吸系統疾病獨特方法之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「三伏貼」屬於中醫天灸療法的一種，是利用特定節氣進行特定穴位的中藥敷貼來治療慢性疾病，是治療慢性呼吸系統疾病獨特方法之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「三伏貼」記載於清朝張潞所著之《張氏醫通》，是傳統醫學內病外治的保養方法，屬於中醫天灸療法的一種，主要是利用在特定節氣，進行特定穴位的中藥敷貼來治療慢性疾病，是中醫治療慢性呼吸系統疾病的獨特方法之一，已有悠久的歷史。

三伏天是在什麼時候呢？依照每年農民曆上記載之節氣與天干紀日加以計算，從每年「夏至」後開始算起的第三個庚日、第四個庚日及「立秋」後的第一個庚日。今年的夏至為6月21日，立秋為108年8月8日，因此，安南醫院中醫部今年三伏日期為7月12日、7月22日及8月12日。

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在夏至過後三伏日期間，通常是整年度天氣最熱的時候，在這段期間日出較早、日落較晚，天地間的陽氣相對處於高點，中醫強調人和大自然是互相呼應的，所以在這段期間人們常感到身體的能量充足、活動力上升、血液循環加快、毛孔開泄，身體處於一種相對高代謝狀態，也是人體陽氣最旺盛的時候。

▲「三伏貼」屬於中醫天灸療法的一種，是利用特定節氣進行特定穴位的中藥敷貼來治療慢性疾病，是治療慢性呼吸系統疾病獨特方法之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若能在這段期間利用辛散溫熱中藥敷貼於穴位，補充與激發人體的陽氣，藉由穴位及經絡走向和特性，一方面趨除寒邪，一方面提高身體抗病力。針對虛寒性體質或寒濕久留的人，可以提振陽氣、溫通陽氣，加強驅除寒濕邪氣、增強身體抗病能力。可緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、寒性風濕性關節痛、慢性腹瀉、遺精、遺尿等，另外，容易反覆感冒的小朋友也適合穴位敷貼。穴位貼敷治療方法簡便，無毒副作用，易被小朋友接受。要注意的是，孕婦、兩歲以下小孩、嚴重心肺功能不足，皮膚敏感易大量起泡者，發燒和咽喉發炎者，並不適合此法；治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用。

三伏貼後應注意事項：敷貼當日一定要禁食生冷、油膩以及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果。若皮膚起紅腫、搔癢立刻撕下藥餅，並塗擦適當之消炎藥膏。

2019年台南市立安南醫院中醫部提供夏季三伏天灸的日期為：初伏：7月12日～7月20日，中伏：7月22日～8月10日，末伏：8月12日～8月20日。若無法配合上述三個時段，亦可在三伏日期間（7月12日~8月20日），每隔7～10天，連續3～4次的敷貼，仍有一定的療效。

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關鍵字：中醫,,天灸療法,三伏貼,過敏

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