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美研究人員開發移動感測器　可時時追蹤員工表現

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▲▼上班族、工程師。（圖／資料照）

▲隱私專家及勞工維權人士長期以來一直對追蹤員工的作法表示擔憂。（圖／資料照）

科技中心／綜合報導

美國多位研究人員近日聯合開發出一款行動感測系統，可結合智慧型手錶、健身設備及訂製應用程式，追縱並評估員工的工作表現，能將表現優異者及表現不佳者進行分類。

Tech Crunch報導，研究團隊使用該系統對750名美國工人進行為期一年的追蹤，該系統能分辨出高績效者及低績效者間的差異，準確率達到80%。研究人員表示，這樣做的目的是讓員工深入了解自己的身體、情感及行為健康，但這種不斷的數據追蹤也有缺點，若系統遭濫用，可能會使員工受到其所在公司的持續監控。

團隊領導、美國達特茅斯學院資訊科學系教授坎貝爾（Andrew Campbell）認為，這是提高員工生產效率的積極途徑，「這是一種使用手機及可穿戴設備的被動感測數據，來評估員工工作表現的新方法，行動感測及機器學習可能是開啟每位員工最佳狀態的關鍵。」研究人員認為，與自我評估及面試相比，該技術可提供更為客觀的績效衡量標準。

這款行動感測系統由3個不同的部分組成，包括：
1. 智慧型手機：用於追蹤身體活動、位置、手機使用情況及環境光線
2. 健身追蹤器：用於監測心臟功能、睡眠、壓力及身體測量，如體重及卡路里消耗
3. 位置訊息：放置在家中及辦公室，可在工作時間及休息時間提供相關訊息

在這樣的基礎上，利用機器學習演算法對員工進行績效分類。研究發現，表現較好的人通常使用手機的頻率較低，睡眠時間較長，身體活動也較多。

不過，隱私專家及勞工維權人士長期以來一直對追蹤員工的作法表示擔憂。但這並未阻止公司以各種福利來鼓勵員工配戴這樣的追蹤設備，與此同時，各種新創公司紛紛湧現，提供更多追蹤員工的方式。

如共享辦公室新創企業WeWork於今年2月收購了數據平台Euclid，該平台可追蹤人們的身分及行為。WeWork執行長拉賈拉曼（Shiva Rajaraman）表示，Euclid平台及其團隊將被整合到一個軟體分析包中，WeWork計畫將該軟體包賣給那些不租用WeWork空間但想將自己的辦公室「網路化」的公司。

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關鍵字：行動感測器,員工工作表現

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