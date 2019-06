印度戰機遭鳥擊故障　基地旁是住宅區...飛行員「神操作」自救

國際中心/綜合報導

印度空軍日前在官方推特上公佈一段影片,一架美洲豹戰機(SEPECAT Jaguar)27日從安巴拉基地起飛沒多久後突遭鳥擊,使右發動機立馬故障,飛行員不得已將2個副油箱與武器莢艙從高空拋下。雖然其中一個油箱剛好落在住宅區,所幸最後戰機順利降落,也無人員傷亡。

▼ 美洲豹戰機(SEPECAT Jaguar)為英國、法國聯合開發的雙引擎輕型攻擊機系列,任務為秘密支援專用 。(圖/翻攝自維基百科)

影片中,美洲豹戰機起飛20秒後就遭鳥擊,戰機隨即從高空中拋下油箱與武器莢艙,下方立刻燃起熊熊烈火。軍方表示,戰機是在執行訓練任務時遭擊,且基地旁還有住宅區,好在飛行員思維敏捷,才沒有釀成傷亡。

由於美洲豹戰機機齡老舊,時常發生飛安意外,因此印度空軍也於去年宣布,將在未來5年內砸下30億美金(約新台幣916.6億元),對118架現役的美洲豹戰機進行大升級,更新引擎、機身、通訊系統、雷達和武器等,讓這些戰機「再戰20年」。

#SavingLives: On the morning of 27 June19, an IAF Jaguar aircraft loaded with two additional fuel drop tanks & Carrier Bomb Light Stores

(CBLS) pods took off from AFS Ambala for a training

mission. Immediately after take off, the aircraft encountered a flock of

birds. pic.twitter.com/Mb0otqadVe