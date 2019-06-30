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印度戰機遭鳥擊故障　基地旁是住宅區...飛行員「神操作」自救

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國際中心／綜合報導

印度空軍日前在官方推特上公佈一段影片，一架美洲豹戰機（SEPECAT Jaguar）27日從安巴拉基地起飛沒多久後突遭鳥擊，使右發動機立馬故障，飛行員不得已將2個副油箱與武器莢艙從高空拋下。雖然其中一個油箱剛好落在住宅區，所幸最後戰機順利降落，也無人員傷亡。

▼ 美洲豹戰機（SEPECAT Jaguar）為英國、法國聯合開發的雙引擎輕型攻擊機系列，任務為秘密支援專用 。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼ 美洲豹戰機（SEPECAT Jaguar）為英國、法國聯合開發的雙引擎輕型攻擊機系列，任務為秘密支援專用 。（圖／翻攝自維基百科）

影片中，美洲豹戰機起飛20秒後就遭鳥擊，戰機隨即從高空中拋下油箱與武器莢艙，下方立刻燃起熊熊烈火。軍方表示，戰機是在執行訓練任務時遭擊，且基地旁還有住宅區，好在飛行員思維敏捷，才沒有釀成傷亡。

由於美洲豹戰機機齡老舊，時常發生飛安意外，因此印度空軍也於去年宣布，將在未來5年內砸下30億美金（約新台幣916.6億元），對118架現役的美洲豹戰機進行大升級，更新引擎、機身、通訊系統、雷達和武器等，讓這些戰機「再戰20年」。



 

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關鍵字：美洲豹戰機,SEPECAT Jaguar,安巴拉,印度空軍,印度戰機,鳥擊,空拋

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