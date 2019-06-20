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在PTT爆卦登革熱病例被罰5千　男不滿再嗆韓「怎麼不去吃屎」

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▲台南市陳姓男子因在台大PTT爆卦「高雄爆發今年首例登革熱疫情」，被高雄市衛生局認為係「疫情謠言」報警函送，依違反社會秩序維護法罰鍰元。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市陳姓男子因在台大PTT爆卦「高雄爆發今年首例登革熱疫情」，被高雄市衛生局認為係「疫情謠言」報警函送，依違反社會秩序維護法罰鍰元。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市陳姓男子被控在2019年2月間，在台大PTT爆卦「高雄爆發今年首例登革熱疫情」，提及高雄市前鎮區興邦里爆發今年首例登革熱疫情、本土感染第一例確診等疫情，被高雄市衛生局認為陳男所言係「疫情謠言」造成不必要恐慌，報警函送，台南地簡易庭認定陳男所言足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法罰鍰5000元。

簡易庭裁定書指出，陳姓男子2019年2月3日晚上10時4分許，於台南市住處在PTT 社群平台散佈「【爆掛】高雄爆發今年首例登革熱疫情」文章，內容提及高雄前鎮興邦里爆發今年首例登革認疫情、本土感染第一例確診等疫情謠言，足以影響公共之安寧，經高雄市政府衛生局檢具網頁擷取畫面及回應留言資料移請調查函送。

傳染病流行疫情、疫區之認定、發布及解除，應由中央主管機關為之，此為傳染病防治法第8條第1項所明定，經查，被移送人於警詢坦承於上開時、地，在PTT社群平台發表上開文章，有調查筆錄、網頁擷取畫面資料及社群回應留言資料可稽。而由社群回應留言「2月就爆發這 滿嚴重的」、「冬天就首例、死定了」、「發大瘟」、「南部要成為吱吱活不下去的天堂了」、「2月就登革熱是三小、7月還得了」等情，顯示陳姓男子上開行為可能造成民眾以訛傳訛，在疫情尚未確認下產生不必要之恐慌，足以影響 公共之安寧，已堪認定。故核其所為，係違反社會秩序維護法第63條散佈謠言，足以影響公共之安寧非行，應依法論處，審酌陳違反社會秩序維護法的手段、程度及其違秩行為所生的危害，處罰鍰5000元，全案可上訴。

陳姓男子得知簡易判決結果，今又在PTT貼文表達對高雄市防疫不力感到不滿憤怒，陳男說他已向檢方提起上訴，不管最後判決如何，5000元也不是繳不起，他怒更嗆韓國瑜：「還說要選總統，你怎麼不去吃屎。」

據了解，衛福部在今年2月4日上午發布高雄今年首例登革熱病例，而簡易判決書指出，陳男是在2月3日晚上10時4分許在台大PTT發表「高雄爆發今年首例登革熱疫情」爆卦文，台南市衛生局表示，疫情病例須先由縣市衛生局審核，最後送疾管署做確認才公布，在此之前，所有傳言都屬於「疫情謠言」，搶先官方公布，就會被認定違反《傳染病防治法》第 63 條散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，科新台幣50萬元以下罰金。

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關鍵字：PTT,爆卦,登革熱,嗆韓,吃屎

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