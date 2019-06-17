花蓮消防車出車禍！撞撃尚志橋限高架 　車頂變形幸無人傷

▲▼花蓮縣消防局新秀分隊消防車行經市區尚志橋，因不熟限高而撞上限高架，消防局立即協調廠商趕赴現場處理。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局新秀分隊由林姓隊員駕駛花蓮12車於17日上午出勤後，返回新秀分隊途中，行經花蓮市區尚志路橋時，因對該區限高高度不熟，撞擊設置於尚志路橋上之限高欄架，造成車頂護欄及限高欄架變形之意外，所幸無人受傷。

消防局及花蓮市公所於接獲通報後，立即通知廠商前往處理，約30分鐘即恢復道路順暢。

尚志橋發生消防車撞毀限高架的意外，引起許多民眾的討論與相關疑問，花蓮市長魏嘉賢說明，尚志橋自從0206地震後導致橋體局部損傷，當時經台灣土木技師公會評估後建議使用限重方式來維持橋體安全，所以增設限高架來防止大噸數的車輛通過。

魏嘉賢特別提到，由於地震後在爭取修復的經費時程較長，加上修復工程非常困難，廠商投標意願不大，在經歷過四次流標後終於在去年底決標，也在今年針對三號橋、尚志橋以及國福大橋的修復工程陸續開工，目前三號橋已在施工當中，為了不影響市民朋友的交通，才採取分批施工的方式，須待三號橋完工後再行修復尚志橋，在整個過程中才會讓民眾產生尚志橋修復時程過於冗長的疑慮。

花蓮消防局表示，除確實檢討改進外，並將本案列為教育訓練案例，利用各類型會議或常訓時，加強宣導，杜絕再犯。