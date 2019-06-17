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專治毒氣系男友！美公司研發男用「除屁護墊」　網淚：終於可自由放屁

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▲ 只要用雙面膠，就可以把除屁護墊黏在內褲上，再也不用擔心放屁被聞到的尷尬場面。（影片取自YOUTUBE，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

情侶相處時間越久，總是會露出真面目，偶爾放縱地在對方面前放屁，但如果另外一半是屬於愛放屁的「毒氣系男友」，恐怕誰都難以忍受。對此，美國一間公司「Flat-D Innovations Inc」製造一款具有活性碳材質的「除屁護墊」，會在屁味散發時立刻吸收氣味；對此，有男網友看到這款內褲後，也大讚表示「我以後終於可以自由放屁」。

根據FLAT-D報導，雖然大家都不喜歡在別人面前放屁，但事實上，胃脹氣是人類自然消化的過程，數百萬人都有此問題，而且只要吃到豆類、水果、牛奶和奶酪等容易脹氣的食物，或是患有糖尿病、乳糖不耐症等患者，更容易發生不小心洩氣的窘況。

由於科學證實活性碳可用來消除氣味和清潔物質，Flat-D Innovations Inc公司利用活性碳獨特的吸收、過濾等特性，加上活性碳嵌入織物的技術，製造出克制放屁的救星「除屁護墊」，可以在「毒氣」釋放的瞬間，便開始除去空氣中的臭味。

值得一提的是，除屁護墊長17公分、寬12公分，一片要價24.15美元（約新台幣767元），可以在洗滌後反覆使用，如果使用正常，可以使用長達3周以上的時間，重點是貼在衣物上也不會有異物感。

▼ 只要把護墊貼在內褲上，護墊即可在「毒氣」釋放瞬間，吸收臭味。（圖／取自Flat-D Innovations Inc官網，下同。）

▲▼ Flat-D Innovations Inc製造的一款男用除屁護墊。（圖／取自Flat-D Innovations Inc官網）

此款除臭護墊曝光後，引發許多網友熱議，一些平時受毒氣傷害的網友開心地表示要買給另外一半穿，「我終於不用再忍受男友的臭屁了」、「看我買護墊堵住他的屁」、「終於讓我給等到了」；不僅如此，平時身為毒氣加害者的網友們，也紛紛覺得看到了救星，「以後終於可以自由放屁了，給我來5個，兄弟」、「再也不用忍得那麼辛苦了」。

此外，有網友好奇護墊有沒有做丁字褲版本，也有網友好奇能不能消除放屁的聲音，「噪音控制的狀況如何，如果可以吸收聲音，那我一定買」、「最尷尬的是放屁太大聲被聽到」。不過，有網友質疑內褲可以重複使用的真實性，「如果我放了濕屁的話怎麼辦」。

▼ 護墊一片要價台幣767元，如果使用正常，可重複使用3周以上。（圖／取自Flat-D Innovations Inc官網）

▲▼ Flat-D Innovations Inc製造的一款男用除屁護墊。（圖／取自Flat-D Innovations Inc官網）

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關鍵字：除屁護墊,Flat-D Innovations Inc

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