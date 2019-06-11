中文音樂劇《圖蘭朵》海選　廈門站向台灣表演者招手

▲中文原創音樂劇《圖蘭朵》由中西團隊共同打造。（圖／中演院線，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

中文原創音樂劇《圖蘭朵》（Turandot、杜蘭朵）近日在北京、上海、廣東、山東、廈門展開演員招募海選活動，其中廈門「滄江劇院」站鎖定海峽兩岸，也期望有台灣的音樂劇演員、歌手、舞者、雜技演員參與選拔，未來有機會參與《圖蘭朵》的五年巡演計畫。

《杜蘭朵》是義大利作曲家普契尼（Giacomo Puccini）作曲的三幕歌劇作品，也是普契尼最知名的作品之一。

此次中文音樂劇版本的《圖蘭朵》為中西團隊共同打造，由《巴黎聖母院》法國版音樂劇的作曲家理察柯強特（Richard Cocciante）擔當作曲，曾執導《致敬伊迪絲琵雅芙與尚考克多》的舞劇導演米沙凡赫（Micha Van Hoecke）擔當導演及編舞，《巴黎聖母院》中文版音樂劇的中文歌作者陳甦擔當作詞，製作過中文版《貓》《媽媽咪呀！》的「北京四海一家」文化傳播公司負責製作。

中文原創音樂劇版《圖蘭朵》的製作團隊近日在北京、上海、廣州、廈門等地展開演員海選招募活動，其中廈門「滄江劇院」站鎖定海峽兩岸，也期望有台灣的音樂劇也期望有台灣的音樂劇演員、歌手、舞者、雜技演員參與選拔，通過選拔者將能出演《圖蘭朵》，並參與五年巡演計畫。

《圖蘭朵》廈門站招募訊息

招募地點：廈門滄江劇院

招募時間：2019年6月25日至28日

應試者請準備電子版簡歷、音頻、視頻，寄送至：zhaomu@oneworlde.com。