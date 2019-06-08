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端午連假到　北農：蔬果到貨量少、價格降但仍高於去年同期

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▲▼第一果菜批發市場,臺北農產運銷股份有限公司,蔬果批發,蔬菜,水果,拍賣場。（圖／記者季相儒攝）

▲台北農產公司第一果菜批發市場。（資料照／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

端午節連假到來，台北市果菜批發市場9、10日休市，儘管8日仍正常拍賣，但有部分公會與承銷人休3天。北市市場處表示，批發市場8日的蔬果到貨量約為7日的5成，均價下降；而進場參加拍賣交易的承銷人約900人，已順利完成農產品批發交易。

為了避免重演因連續休市導致菜價波動的狀況，農委會去年3月函示，果菜批發市場除農曆春節外，不宜連休3天。市場處去年8月邀集農委會、北市農漁畜公會及市場攤商共同研商，決定批發市場在今年端午節連假，僅休9日、10日。但有部分公會及承銷人反映希望能從8日休至10日，共3天，最後協調為果菜批發市場休6月9日、10日，部分公會、承銷人休8日至10日。

因應部分供銷人連休3日，北農產運銷公司事先已與產地協調，讓到貨量控制減半，避免拍賣過剩，也鼓勵業者進場參加拍賣，今蔬菜到貨量855公噸，平均批發價格每公斤24.7元，較前一天減少815公噸，平均價格每公斤下降8.1元；水果到貨量421公噸，平均批發價格每公斤46.4元，較前一天減少295公噸，平均價格每公斤減少7.7元，參加拍賣交易承銷人數約900人。

8日批發市場蔬果到貨量狀況，北農統計，蔬果總到貨量約為7日的5成，共1276公噸，平均批發價格下降，但跟去年同期比較，價格上揚。今有900名承銷人進場，農產品均已完成交易。

北農表示，由於蔬果不耐儲藏，依過去經驗，在休市3天後的第一個交易日，若供應量暴增，容易導致蔬果價格波動，反而不利批發交易正常運作，在兼顧產銷雙方需求，休市日訂定仍需相關單位協調，才可確保果菜批發交易供需穩定。
 

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關鍵字：台北市,北農,蔬果,菜價

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