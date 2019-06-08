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失智9旬老翁摔進田…只說「我要去種田」以為自己還沒退休

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▲耄耋之年老翁跌入田中 女警助返家團圓。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲救護人員將老翁從田中拉起。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名高齡91歲的陳姓老翁，不小心跌進稻田當中，員警接獲民眾報案後趕緊趕到現場，女警還立刻調進田埂中，協助救護人員將老翁攙扶起來，老翁年事已高，無法想起自己的資料，只表示「我住屏東，剛從醫院回來，我正準備要去種田，不要再送我去醫院了」，最後連絡上老翁家屬後才發現，陳姓老翁雖身體健朗卻失智，家屬無奈只能送長期照護中心，但他以為自己還沒退休，只想著前往田裡收割農作物，才會跑出養護中心。

▲耄耋之年老翁跌入田中 女警助返家團圓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲老翁表示自己要去種田，其他資料都想不起來。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲耄耋之年老翁跌入田中 女警助返家團圓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲老翁跌到田裡，身體多處擦傷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

小港分局桂陽路派出所接獲報案，有人跌進稻田當中，女警楊昭珊立刻趕到現場，發現是一位白髮蒼蒼的老翁，而且身體還有多處擦傷，跌坐在低於路面60公分稻田中，救護人員將老翁攙扶至路邊檢查傷勢時，老翁似乎不在乎傷口的疼痛，笑咪咪地說「我住屏東，剛從醫院回來，我正準備要去種田，不要再送我去醫院了。」。老翁年事已高，無法想起自己的資料，只好先載返所查證身分。

▲耄耋之年老翁跌入田中 女警助返家團圓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲美女女警協助老翁找到家人。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經過逐一比對相關資料，女警楊昭珊終於順利聯繫上老翁的王姓媳婦，家屬到場表示，陳姓老翁雖身體健朗卻失智，無奈只能將他送至長期照護中心，但老翁以為自己還沒退休，只想著前往田裡收割農作物，才會趁隙離開養護中心。

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關鍵字：高雄,小港分局桂陽路派出所

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