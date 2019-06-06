塵封40多年！　FBI調查「大腳怪15根毛髮」首曝秘密真相

▲有關於大腳怪的傳聞不斷。(圖／取自網路)



國際中心／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）日前公佈了一份塵封40多年的調查報告，對象正是長久以來傳聞不斷的「大腳怪（Bigfoot ）」，此消息一出後立即引發眾人注意。

據《每日郵報》報導，FBI透過了網路發布了22頁的文件，詳細介紹了FBI從1976年至1977年對大腳怪的研究，這些研究主要包括FBI與大腳怪資訊中心與展示館之間的通信，文件中還包括據稱是在樹林中發現屬於大腳怪的15根「毛髮樣本」分析。

▲大腳怪的15根毛髮。（圖／翻攝自FBI網站）



這些樣本由當時的大腳怪資訊中心與展示館總監伯恩（Peter Byrne）送到FBI，他認為這將是大腳怪令人興奮的突破，但當時卻遭FBI以「只從事與刑事有關的調查」來拒絕。然而，由於大腳怪的報導持續鬧得沸沸揚揚，FBI最後還是檢驗了毛髮樣本。

歷經好幾個月的調查，FBI透過光學顯微鏡分析了毛髮，結果證實，這些毛髮來自於某種「鹿科動物」，該毛髮樣本隨後被送回伯恩手中，FBI的簡短調查也於1977年結束。

▲還是有不少人相信類似大腳怪的神秘生物存在。（圖／翻攝自FBI網站）



如今在世界各地，仍有不少人相信類似大腳怪的神秘生物確實存在。《大眾機械》（Popular Mechanics）於5日指出，「雖然這個結果令人失望，但絕不意味著此調查已結案，或許FBI還藏了一手資料並沒有向大家展現，公開現有檔案只是一種巧妙的伎倆，好讓大家別再追究罷了。」