悚！26歲辣妹睡夢中...大拇指被男友咬斷吃下肚

▲ 現年26歲的塞奇來自澳洲,平時住在倫敦 。(圖/翻攝自當事人臉書)

英國一對穩定交往的小倆口到義大利旅行,但這趟甜蜜快樂之旅最終仍走向分手,因為患有「夜驚症」(Night terrors)的男友某夜突然放聲大叫,在房間裡跑來跑去,女孩見狀試圖安撫,但他立刻飛撲上來、咬掉女孩的左手大拇指,再把她從床上抱起扔向牆壁。一陣慌亂後,她發現左手大拇指再也找不到,而這一夜所發生的事情,讓深愛他的女孩嚇壞,從此在心中埋下陰影。

太陽報報導,現年26歲的塞奇(Sage Noreika)來自澳洲,平時住在倫敦,當男友馬可(Marco)提議去義大利薩丁尼亞島(Sardinia)度假時,心想著能去海邊真的很棒。到了假期某一天,2人在海邊玩了一整天,也吃了一頓豐盛的晚餐,完全累壞,而塞奇那晚也在馬可的懷裡沉沉睡去。

只不過,這一夜並沒有塞奇想得那麼平靜。根據她的說法,她當晚被毛骨悚然的尖叫聲吵醒,讓她嚇得驚慌失措,在一片漆黑的房裡,她發現馬可邊叫邊跑,甚至撞上一旁的家具。其實馬可經常會在睡夢中把塞奇吵醒,甚至會夢遊,但塞奇說,這次情況似乎更加嚴重,讓她趕緊試圖安撫,並脫口「我們回去睡覺吧」。

▲ 塞奇提到,她先前腳踝骨折時,馬可始終悉心照顧她,不認為男友會是個「怪物」。(示意圖/取自免費圖庫pexels,與新聞當事人無關)

隨後,馬可立刻撲向塞奇,一陣慌亂中,塞奇只覺得左手非常疼痛,馬可接著把她從床上抱起來,扔向牆壁。沒過幾秒,塞奇忍不住痛得大叫,手部狂顫抖。不久,馬可開始在浴室一陣亂砸之後,大燈亮了。

這一秒映入塞奇眼簾的是臉色蒼白的馬可,他看起來嚇壞了;就在這一刻,塞奇這才發現自己坐在血泊之中,而馬可則是哽咽地說,「我剛剛到底做了什麼?」他一邊拿起面紙按住塞奇的手,一邊抱著塞奇哭說,「我永遠不會傷害妳,妳知道我有多愛妳」。

塞奇最後走到浴室,把手上棉絮用水沖走,她這才發現左手大拇指被馬可咬斷,明顯可見外露的骨頭,她嚇得尖叫大吼「你咬掉了我的大拇指!」馬可見狀也受到驚嚇,但2人再也找不到被咬掉的部位,並意識到消失的那塊肉早已進了馬可的肚子。

▲ 塞奇開心接受男友所提議的義大利度假之旅 。(圖/翻攝自當事人臉書)

最後,2人前往醫院進行治療,並回到倫敦接受手術。如今塞奇的左手大拇指比右手大拇指短了2公分。但對塞奇來說,最困難的部分仍是她心中的陰影,害怕睡夢中的馬可是否會做出其他事情,而2人最終都承受不了這種壓力,選擇分手。

報導指出,夜驚通常發生在沒有做夢的深沉睡眠當中,發作期間可能會出現尖叫、下床等行為,且會出現呼吸加快、心跳加速等生理症狀,在兒童中較為常見,通常隨著年齡增長會自然好轉。馬偕紀念醫院精神科主治醫師蘇煦涵在官網《異睡症》一文提到,這是睡眠期間出現的強烈害怕反應,旁人無法安撫正在發作的患者,而患者本人通常不會記得發生什麼事。

