她辭職當家庭主婦錢太少　要老公發「11萬顧孩報酬」獎賞自己

▲女子每天忙於家務，認為該得到報酬獎賞自己。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國一名母親日前在網路論壇reddit發文，她與丈夫結婚4年，為了照顧18個月大的男嬰，她決定待在家專心陪伴孩子，如今她希望另一半能給她每月3500美元（約台幣11萬元）的薪水，當作是她打點家庭的報酬，「我想改變一些事情，卻不知怎麼做，特別是涉及財務方面，我覺得我沒有權力。」

這名媽媽提到，由於她之前的收入是老公的八分之一，兩人結婚後，便決定由她在家照顧孩子，擔任家庭主婦，「我的丈夫賺了不少錢，但他對於非必要的支出很節儉，因為他希望很早就能達到經濟上的獨立。」

還沒結婚前，這名女子能自己賺錢，可以去做很多想做的事，她在財務管理方面抱持較寬鬆的態度，「因為我喜歡出去吃飯，跟朋友聚會，去購物。20多歲的人普遍都喜歡買東西。」但有了婚姻的責任後，她經常得待在家，甚至每次要買150美元（約台幣4730元）以上的東西時都要先詢問老公意見。

女子感到痛苦，便去與姐姐討論，對方也是家庭主婦，她得知姐姐每月能拿到約3500美元，這些費用是照顧孩子與做家事的報酬，「我們住的地方稍微便宜一點，所以我不會要求那麼多，但如果我向老公提出類似的建議，只為了每次替自己買點東西時不用那麼煩惱，這樣做會是混蛋嗎？」

女子認為，3500美元的費用中，除了有些拿去應付家務，剩下約900美元（約台幣2.8萬元）她可以全部花在自己身上，包括拿去買衣服、鞋子，而且不用先通知老公。

對此，多數網友幾乎一面倒抨擊女方，雖然家庭主婦確實應該要獲得報酬，但3500美元真的太多，「她現在的身分是母親，想要像以前那樣生活？不可能」、「這種想法很自私」。