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韓國瑜晚宴…1千名僑胞喊「選總統」！李艷秋曝火紅原因：比馬英九熱

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▲韓國瑜在波士頓的僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）

▲韓國瑜出席波士頓僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11日出席波士頓僑界晚宴，近千名僑胞前往餐廳高喊「選總統、救台灣」，而韓國瑜也回應：「明年1月11日台灣見！」引起各界矚目。對此，資深媒體人李艷秋在臉書上表示，海外狀況一向有「動員的指標意義」，回頭看前總統馬英九與高雄市長韓國瑜訪美誰熱呢？她朋友指出，「比馬當年熱多了！」

李艷秋在美國的一位朋友突然斷了音訊，她不禁擔心地LINE對方。朋友說，正在忙著安排韓國瑜到美國訪問的事。李艷秋好奇問，「海外對韓有多熱？」朋友說：「熱爆了，晚餐爆桌，再開早餐，又爆桌。」

李艷秋：「比較一下馬英九最紅的時候去美國？」
朋友：「比馬當年熱多了！」
李艷秋：「比較一下蔡英文、朱立倫、柯文哲訪美和韓國瑜的熱度？」
朋友：「沒法比，其他人差遠了。」
李艷秋：「為什麼是他？」
朋友：「因為窩囊太久，因為看到希望。」

李艷秋指出，海外論台灣政治一向更熱，也一向有動員的指標意義，藍綠皆然。韓國瑜才剛到美東，韓流已燒得滾熱，到了美西華人重鎮，想必更加澎湃，尤其韓國瑜一句「我們明年1月11日台灣見」，已經吹響海外韓流的召集令。

李艷秋表示，韓國瑜憑著「溫良恭儉不讓」，就讓海內外藍軍歸隊，但韓流匯集的能量，只投射給韓國瑜一人，因此如果他不選，國民黨和其他總統候選人就都沾不到光，「這是現在朱立倫和王金平最大的困境，要不要退？哦，更正，是朱立倫要頭痛的事，因為不管國民黨有沒有初選，王金平都會選到底。」

文章一出，超過4600人按讚、蓋了240層樓紛紛灌爆：「最沒官氣卻最有人氣，最沒野心卻最得民心，中華民國加油」、「真的中華民國窩囊太久了，華僑們多久沒這麼大聲唱出國歌」、「我們是美國北卡羅萊納州的許多韓粉，男女生都愛死市長了」、「我是海外華僑，因為看到希望」。但也有網友說：「其實覺得不是韓流，是因為認同中華民國跟這面青天白日」、「要拿回一直以來被民進黨拿去的話語權」。

在美國的朋友最近突然斷了音訊，「人生無常」的警告在心中響起，小心翼翼的Line他，他回 「忙」 「忙啥？」 「忙著安排韓國瑜到美國訪問的事」 「喔～～干你屁事？」 「不是屁事，是大事」 #*@...

Posted by 李艷秋的新聞夜總會 on Friday, April 12, 2019
ET快訊
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關鍵字：韓國瑜,李艷秋,國民黨

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