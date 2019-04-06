機場見正妹...噁男「前後搓體液」噴她窄裙！辯：像前女友忍不住

▲邱男搭乘機捷至桃園機場第二航廈，公然打手槍後以精液塗抹在被害女子衣物。（圖／航警局提供）

社會中心／綜合報導



桃園一名56歲的邱姓男子日前在機場隨機找身材好又貌美的女子，並尾隨目標，接著把手伸到褲子裡面，公然打手槍，之後還把精液潑到對方裙子上。法官審酌後認為，由於邱男已經有多次公然猥褻前科，造成許多被害人驚嚇，依公然猥褻罪判處有期徒刑5個月。



這名邱姓男子在去年8月到桃園機場犯案，當天下午2點多，他在第2航廈出境大廳12、13號櫃台前，公然把左手伸進長褲內撫摸生殖器打手槍，射精之後便把精液灑到前面一名20歲女子的窄裙上。後方民眾發現邱男行為詭異，又驚覺女子的裙子上沾到不明液體，才揭發邱男的罪行。

邱男接受偵訊時坦承，的確有射精到對方裙子上，因為對方「長得像他前女友」，但是他並沒有動手撫摸女子身體，女子也表示並沒有被摸到，是朋友告知之後才發現裙子被噴精。之後，檢方認為邱男並未構成性騷擾，但是在公共場合打手槍，已經有明確的猥褻行為，將其以公然猥褻罪嫌起訴。

事實上，邱過去已經有多項公然猥褻的前科，曾經被判處拘役50天、有期徒刑2個月、4個月等。前年8月，他曾經在市場偷摸女生屁股，接著依樣公然打手槍，設在對方的裙子上，後來雙方達成和解才撤告。

法院審酌認為，邱男不知悔悟，又再度於機場內打手槍，噴精到別的女子裙上，為逞一己之私慾而危害善良風俗，造成被害人飽受驚嚇，心中留存難以抹滅陰影，依公然猥褻罪判處有期徒刑5個月。