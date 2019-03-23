　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

老公連尿布都不會換！三胞胎母每天只睡1小時　失控摔死11月兒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

聽到有媽媽摔死親生子，第一個念頭是什麼？不負責任？不愛小孩？或許這名三胞胎母親的案例，會讓大家有不同的想法。本月15日，日本1名育有3胞胎的母親將11個月大的次子重摔致死，被判處3年6個月徒刑，法官認為，雖然被告患有產後憂鬱症，但已是完全責任能力人，「將無法抵抗、沒有防備的受害人丟到地上的行為，具有高度危險性且惡質」。

30歲的松下園理其實並不完全是法官口中「做出惡質行為的母親」，她患有不孕症，四處求醫後終於懷上3胞胎，喜悅迎接新生命到來的同時也擔心無法好好照顧孩子，她先向政府機構尋求幫助，卻只領回多胞胎育兒手冊與衛教文宣，除此之外沒有任何實質作為。

孩子出生後，她一個人要顧3個新生兒還要操持家務，每天忙到只睡1個小時幾乎要崩潰，獨自撐了4個月，另一半終於向公司請半年育嬰假，沒想到丈夫完全是豬隊友，不會換尿布、不會哄小孩、無法分攤育兒工作，除了在家渡假並賺取好名聲外，沒有幫忙減輕任何壓力。

過了大半年，松下園理產後憂鬱症狀況愈來愈嚴重，去年1月11日失控鑄下大錯。那天房內又傳來孩子哇哇大哭聲，她瞬間心跳加速並且有強烈嘔吐感，失去理智的衝進房內一把抱起11個月大的次子重摔在地，當她恢復理智時，立即叫救護車，並且在救護車趕到的9分鐘內，不斷對孩子做心肺復甦，最後經過兩週搶救，仍不幸腦部重傷死亡。

日媒綜合報導，松下園理在庭上哭訴，「我至今依然很愛、很重視那個孩子。讓無辜的孩子痛苦、奪走他的將來，我真的感到很抱歉。」評論家認為，身為1名孤立無援的母親，她確實已經被逼到無路可退，雖然不能作為原諒的理由，但是社會應該要重視「虐嬰」背後複雜成因，還有許多孤立無援的偽單親媽媽每天都在崩潰邊緣。

法官最後判處松下園理3年6個月有期徒刑，許多有網友對此不滿「不管是抑鬱症還是有其他事情，致人死亡判3年半，太短了」、「殺害無力抵抗的嬰兒，判刑3年半真是太輕了。虐待應該被視作更惡劣的重罪。」、「養3個孩子有多辛苦，在生之前就可以想象得到的吧」，也有網友感嘆「我覺得在日本，女人不生孩子比較好。生下孩子的瞬間你就沒有人權了，也沒有人會幫助你」。


更多鏡週刊報導
【噁圖慎入】結石燒了變舍利子？　醫師：這顆腎已經不行
小吃店綁新聞台　民眾發起「走入店家」調查活動

ET快訊
台中夜店亂鬥「21歲超狂姊弟」醉瘋毆警　所長上台開罵：現在臨
不斷更新／猿7局6比2逆轉獅　廖健富單場4次四死破開幕戰紀錄

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老公連尿布都不會換！三胞胎母每天只睡1小時　失控摔死11月兒

慧眼看天下／紐西蘭血腥屠殺　右翼病毒蔓延

女嬰取名「迪士尼」遭恥笑　動畫迷媽媽回擊：兒子要叫音速小子

文在寅印尼話問候馬來西亞總理　韓外長國會上當眾道歉滅火

730萬首投族左右泰國選情　民調估投票率破90%

紐總理挺穆斯林登哈里發塔！全球最高樓為她點亮　雙語致敬「和平」

僅靠「嘴呼吸」續命！伊拉克「無鼻嬰兒」全臉腫大　模樣超怪異

大砍39訂單還不夠！1年虧161億台幣　頂級客機A380爆退機潮

金正恩跟南韓撕破臉？兩韓辦公室「名存實亡」　北韓人員無預警撤離

日本岐阜再爆豬瘟「撲殺2000頭」　22天前才運400頭到別縣市！

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

王陽明：我會讓她很性福！　 蔡詩芸害羞「都臉紅了」

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

老公連尿布都不會換！三胞胎母每天只睡1小時　失控摔死11月兒

慧眼看天下／紐西蘭血腥屠殺　右翼病毒蔓延

女嬰取名「迪士尼」遭恥笑　動畫迷媽媽回擊：兒子要叫音速小子

文在寅印尼話問候馬來西亞總理　韓外長國會上當眾道歉滅火

730萬首投族左右泰國選情　民調估投票率破90%

紐總理挺穆斯林登哈里發塔！全球最高樓為她點亮　雙語致敬「和平」

僅靠「嘴呼吸」續命！伊拉克「無鼻嬰兒」全臉腫大　模樣超怪異

大砍39訂單還不夠！1年虧161億台幣　頂級客機A380爆退機潮

金正恩跟南韓撕破臉？兩韓辦公室「名存實亡」　北韓人員無預警撤離

日本岐阜再爆豬瘟「撲殺2000頭」　22天前才運400頭到別縣市！

中職／克服恐左投症　梁家榮敲安：感謝教練沒有換掉我

草屯大學生機車遭竊PO網求救　警連日跟監抓到了：他有娃娃機地方都不放過！

中職／羅里奇沒續投遭逆轉　蔗總解釋：扭傷提早換

中職／李茲5局飆153公里賞獅9K平紀錄　洪總讚球威很好

UBA／健行4強擊潰衛冕軍　國體大連霸夢碎

林心如硬傳承喜好給女兒　派奶油桂花手秀粉紅Kitty錶

粉絲等了3年！早安少女組6月登台　嘴甜喊：想念粉絲

大甲媽嫁女兒！99對新人鎮瀾宮前共結連理　媽祖福證超甜蜜

凌亂桌面自己變乾淨？監視器逮神秘小精靈　他嚇呆不敢相信這畫面

神秘女角加入！《女神異聞錄5 黃金版》公開第二波預告

國際熱門新聞

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

渡輪翻覆92死　最新沉船畫面曝..

最後據點被解放　IS哈里發國滅..

違規自拍遭火車吸入月台　喊告義..

駕駛打嗑睡釀意外　巴士對撞60..

她136kg遭嗆　靠真愛成功甩..

閃光燈擋金正恩脖子　攝影師變2..

起床見陌生大叔睡客廳　他嚇歪網..

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾..

摩鐵裝針孔偷拍「線上直播」　1..

全球經濟前景堪憂！道瓊狂瀉46..

愛上大53歲鄰居　正妹：他床事..

她大膽跳下火車　當場被輾成兩半

華為公主是果粉！落網被扣iPh..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

鄭俊英搞小動作　警方一查手機傻眼

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光

辣台妹短裙露毛　日本情侶一看偷笑

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

　

林心如罕見曬出「2歲小海豚」照片

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！

盯女屍胸部：顏色好深　修復師重病

趙正平強抱25秒「辣模驚恐走光」！網怒譙離譜

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞慘死

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

更多

最夯影音

更多

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面