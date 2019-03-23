老公連尿布都不會換！三胞胎母每天只睡1小時　失控摔死11月兒

圖文／鏡週刊

聽到有媽媽摔死親生子，第一個念頭是什麼？不負責任？不愛小孩？或許這名三胞胎母親的案例，會讓大家有不同的想法。本月15日，日本1名育有3胞胎的母親將11個月大的次子重摔致死，被判處3年6個月徒刑，法官認為，雖然被告患有產後憂鬱症，但已是完全責任能力人，「將無法抵抗、沒有防備的受害人丟到地上的行為，具有高度危險性且惡質」。

30歲的松下園理其實並不完全是法官口中「做出惡質行為的母親」，她患有不孕症，四處求醫後終於懷上3胞胎，喜悅迎接新生命到來的同時也擔心無法好好照顧孩子，她先向政府機構尋求幫助，卻只領回多胞胎育兒手冊與衛教文宣，除此之外沒有任何實質作為。

孩子出生後，她一個人要顧3個新生兒還要操持家務，每天忙到只睡1個小時幾乎要崩潰，獨自撐了4個月，另一半終於向公司請半年育嬰假，沒想到丈夫完全是豬隊友，不會換尿布、不會哄小孩、無法分攤育兒工作，除了在家渡假並賺取好名聲外，沒有幫忙減輕任何壓力。

過了大半年，松下園理產後憂鬱症狀況愈來愈嚴重，去年1月11日失控鑄下大錯。那天房內又傳來孩子哇哇大哭聲，她瞬間心跳加速並且有強烈嘔吐感，失去理智的衝進房內一把抱起11個月大的次子重摔在地，當她恢復理智時，立即叫救護車，並且在救護車趕到的9分鐘內，不斷對孩子做心肺復甦，最後經過兩週搶救，仍不幸腦部重傷死亡。

日媒綜合報導，松下園理在庭上哭訴，「我至今依然很愛、很重視那個孩子。讓無辜的孩子痛苦、奪走他的將來，我真的感到很抱歉。」評論家認為，身為1名孤立無援的母親，她確實已經被逼到無路可退，雖然不能作為原諒的理由，但是社會應該要重視「虐嬰」背後複雜成因，還有許多孤立無援的偽單親媽媽每天都在崩潰邊緣。

法官最後判處松下園理3年6個月有期徒刑，許多有網友對此不滿「不管是抑鬱症還是有其他事情，致人死亡判3年半，太短了」、「殺害無力抵抗的嬰兒，判刑3年半真是太輕了。虐待應該被視作更惡劣的重罪。」、「養3個孩子有多辛苦，在生之前就可以想象得到的吧」，也有網友感嘆「我覺得在日本，女人不生孩子比較好。生下孩子的瞬間你就沒有人權了，也沒有人會幫助你」。



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