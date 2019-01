性別平等奬得主「全部是男性」　網友酸爆阿聯：史上最棒的獎

▲ 阿拉伯聯合大公國性平獎獲獎者全是男性。(圖/翻攝自推特/@DXBMediaOffice)



國際中心/綜合報導

阿拉伯聯合大公國27日頒發性別平等獎項,但獲獎者全部是男性,讓外界看傻了眼。從官方推特釋出的照片可見,阿聯副總統、杜拜酋長阿勒馬克圖姆(Mohammed bin Rashid Al Maktoum)一一與獲獎者握手,而這些男性多半身穿白色的傳統服飾。有網友在推特上嘲諷道,「哇!好多元啊,其中一個男人穿著灰色長袍。」

杜拜媒體辦公室(Dubai Media Office)指出,這個獎項分為3個部分,分別為「最佳支持性別平等者」、「最佳支持性別平等的聯邦單位」,以及「最佳支持性別平等的倡議」。副總理兼內政部長阿勒納揚中將(Sheikh Saif bin Zayed Al-Nahyan)因為在軍隊推行產假而獲得「最佳支持性別平等者」的殊榮。

▼ 官方推特之後貼出獲獎者與幾位女性的合照,但沒有說明她們是誰。



