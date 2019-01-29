性別平等奬得主「全部是男性」　網友酸爆阿聯：史上最棒的獎

▲ 阿拉伯聯合大公國性平獎獲獎者全是男性。（圖／翻攝自推特／@DXBMediaOffice）



國際中心／綜合報導

阿拉伯聯合大公國27日頒發性別平等獎項，但獲獎者全部是男性，讓外界看傻了眼。從官方推特釋出的照片可見，阿聯副總統、杜拜酋長阿勒馬克圖姆（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）一一與獲獎者握手，而這些男性多半身穿白色的傳統服飾。有網友在推特上嘲諷道，「哇！好多元啊，其中一個男人穿著灰色長袍。」

杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）指出，這個獎項分為3個部分，分別為「最佳支持性別平等者」、「最佳支持性別平等的聯邦單位」，以及「最佳支持性別平等的倡議」。副總理兼內政部長阿勒納揚中將（Sheikh Saif bin Zayed Al-Nahyan）因為在軍隊推行產假而獲得「最佳支持性別平等者」的殊榮。

▼ 官方推特之後貼出獲獎者與幾位女性的合照，但沒有說明她們是誰。



.@Brand_Dubai , the creative arm of the Government of Dubai Media Office (GDMO) and popular lifestyle website The Huntr today announced the winners of the ‘Dubai Loves Coffee’ competition.https://t.co/tHIpCSH0iU pic.twitter.com/jxbMX7WwIX — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 2019年1月29日

杜拜媒體辦公室在推特上寫道，「我們對阿聯女性的成就感到驕傲，她們的角色是我們打造國家未來的重要因素。」許多網友揶揄道，「我跟你保證這不是諷刺作品」、「我說不上來這些得獎者哪裡怪怪的」、「史上最棒的性別平等獎」。

聯合國開發計劃署2018年的一項調查發現，阿聯在波斯灣阿拉伯國家中的性平程度最高，也在鼓勵女性就業方面有重大進展。然而，許多團體指出，性別歧視在阿聯依然是個根深蒂固的問題，在法律制度中尤其明顯，男性在婚姻、離婚、監護權方面的權益被擺在女性之前。阿聯法律中也允許家庭暴力，只要暴力程度沒有超出伊斯蘭教法。