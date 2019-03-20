消保處要嬰兒枕業者提「安全證明」！　違法最高罰20萬

▲不少業者推出嬰兒專用枕頭產品，宣稱具備防側翻、顧頭型等功能。（圖／翻攝自蝦皮）

生活中心／綜合報導

日前網路上出現一款集資的嬰兒枕頭，號稱可以讓寶寶半夜睡覺不哭鬧，還能睡出好頭型，卻被醫師狠狠打臉「嬰兒枕有致命危機！」行政院消保處表示，將與衛福部、經濟部聯手了解產品安全性，要求業者提供科學證明，不排除啟動市售嬰兒枕頭查核。

醫師打臉文一出，募資業者已緊急將枕頭產品下架，消保處也將與衛福部、經濟部介入了解市售產品安全性。消保處副處長吳政學指出，經濟部標檢局將修正嬰兒床圍國家標準，避免間隙卡頭造成憾事，也會調查坊間嬰兒使用的枕頭。

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▲醫師發文痛批集資嬰兒枕根本就是標準殺嬰。（圖／翻攝批踢踢）

消保官王德明表示，將要求嬰兒枕業者主動提出安全證明，若不屬實，將依消保法要求限期改正，否則處以2萬至20萬元罰鍰，至於廣告不實部分也會移送公平會。消基會董事長雷立芬則說，消基會每年定期檢驗，提供消費者安全嬰幼兒產品選擇，將調查嬰兒枕頭。

本網在2018年就曾報導「顧頭型又怕窒息 寶寶到底要不要用枕頭？」一文。馬偕黃瑽寧醫師表示，「2歲以後才需要躺枕頭，在那之前都是危險物品」，從經驗與學理面來說，新生兒因為頭大身小，後腦杓特別豐厚，算是自帶了一個枕頭來到世界上，父母最多用毛巾摺成一疊，讓毛巾吸收汗水即可！

因此，2歲內的嬰兒不需要枕頭，而幫2歲以上的孩子挑選枕頭時，則要注意「材質首重透氣，純棉尤佳」、「軟硬適中、對脖子有支撐力」、「高度不超過5公分」、「能防螨抗菌」。