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正妹岸邊燦笑擺pose拍「網美照」！　下秒慘遭「4公尺巨浪」捲走...

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國際中心／綜合報導

印尼一名女子日前到峇里島遊玩，在知名景點「倫邦岸島」（Nusa Lembongan）的岸邊拍照時，慘遭「巨浪」襲擊，整個人瞬間被吞沒，所幸最後獲救。而這驚悚的一幕剛好被一旁的路人所拍下，影片曝光後，馬上引發網友大量討論，也紛紛替她捏把冷汗。

據Tribun Bali報導，在影片中可以看見，這名身穿粉紅色洋裝的女遊客，當時站在倫邦岸島的岸邊露出燦笑、雙手張開，準備好來拍張「網美照」，未料下一秒，一個巨浪忽然打了上來，該女子當場捲入大海之中、消失在畫面中。所幸女子最後被尋獲，除了手臂上有些微擦傷，並無任何大礙，但似乎是因為受到驚嚇，整個人面無表情、臉色蒼白。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Yuni Rusmini）

▲▼ 正妹開心拍照，下秒遭巨浪捲走，整個人消失在畫面裡。（圖／翻攝自Facebook／Yuni Rusmini）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Yuni Rusmini）

報導中指出，「倫邦岸島」周圍岸邊其實經常發生巨浪，且這些巨浪的高度皆高達4公尺以上，許多船隻也因此不敢為該區提供服務，但現場卻無任何告示牌警告遊客。對此，當局則表示，「目前已在設法處理相關事件，呼籲到此來玩的遊客別太靠近海岸，避免類似的事件再次發生。」

這部影片由網友Yuni Rusmini於16日上傳至Facebook後，引發大量討論，大家紛紛直呼「影片看了都不禁為她捏把冷汗，太驚險了！」，並留言，「要拍照真的要小心」、「好危險」、「幸好最後人沒事...」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Yuni Rusmini）

▲該女遊客被救起後臉色蒼白。（圖／翻攝自Facebook／Yuni Rusmini）

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關鍵字：Nusa Lembongan,峇里島,Yuni Rusmini,巨浪

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