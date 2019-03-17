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經濟艙強打新床位　8200元可以橫躺整排爽睡！

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▲英國湯瑪士航空目前強推床鋪座位，供乘客選擇。（圖／翻攝自英國湯瑪士庫克航空官網）

▲英國湯瑪士航空目前強推床鋪座位，供乘客選擇。（圖／翻攝自英國湯瑪士庫克航空官網）

國際中心／綜合報導

搭長途飛機，有時可能又是廉價航空時，是不是覺得座位很窄，沒辦法睡個好覺？現在英國湯瑪士庫克航空（Thomas Cook Airlines）的經濟艙就提供床鋪，讓乘客可以在飛機上直接橫躺睡覺，位子大到完全不用怕擠到別人。

湯瑪士庫克航空於5月13日開賣臥鋪新座位，但僅限於搭乘長途班機，像是從英國飛往紐約或舊金山等地，就能享有在飛機上爽睡的機會。不過航空公司建議，這樣的座位僅適合12歲以上的成人或兒童，身高也最好是180公分以下的乘客，才可以舒服的躺在臥舖上。

雖然訂位後可以和他人換座位，但臥鋪座位一次僅可供一人使用。

如果要訂臥鋪座位，乘客必須先依照正常預定班機的流程，而購買床位就像要額外加行李一樣，加上整排的座位，價格從200英鎊（約台幣8200元）起跳。

飛行過程中，空服人員會為乘客鋪床、提供特製床墊、床單、枕頭、毯子等舒適配件，還有安全帶可以繫上以避免亂流。若乘客需要用餐，空服人員也會在用餐完後來鋪床；若不需用餐，乘客在一上機就可以安穩睡大覺了！

目前只有長途航班A330的後排座位有提供臥鋪座位，太陽旅遊網站（Sun Online Travel）指出，後排座位因為離空調較遠，相對溫暖，廁所也都位在飛機最後面，非常適合有帶嬰兒出遊的家庭，可以方便替小孩更換尿布等行動。

▼乘客可以橫躺滑平板。（圖／翻攝自英國湯瑪士庫克航空官網）
▼乘客可以橫躺滑平板。（圖／翻攝自英國湯瑪士庫克航空官網）

▼乘客可以購買整排座位變床位。（圖／翻攝自英國湯瑪士庫克航空官網）
 ▼乘客可以購買整排座位變床位。（圖／翻攝自英國湯瑪士庫克航空官網）

ET快訊
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關鍵字：湯瑪士庫克航空,床位,Thomas Cook Airlines,長途班機,A330

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