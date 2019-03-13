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生醫論文自動分析賽比腦力　489隊AI技術人才搶高階冠軍8萬元

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▲全國大專校院AI Cup 。（圖／翻上自AIdea人工智慧共創平台）

▲全國大專校院AI Cup—生醫論文自動分析熱身賽，今日於上午舉行頒獎典禮。（圖／翻攝自AIdea人工智慧共創平台網站，下同）

生活中心／綜合報導

由教育部指導的「全國大專校院人工智慧競賽（AI CUP）—生醫論文自動分析熱身賽」頒獎典禮今（13）日上午於國立台灣大學思亮館登場。來自全國33所大專校院共有489隊659人次的學生報名競賽，各方好手在歷經數個月的勤奮努力與拉鋸戰後，表現優異的團隊最終脫穎而出，高階組的第一名可以獲得最高獎金8萬元。

AI Cup－生醫論文自動分析熱身賽是由教育部資訊及科技教育司指導，透過教育部「人工智慧技術及應用人才培育計畫」推動。由主辦單位中央研究院資訊科學所提供競賽議題與巨量資料，並與經濟部技術處AIdea人工智慧共創平台合作。本項競賽突破過往其他國際相關競賽「訓練語料數量不足」的瓶頸，籌備期間投入多位生醫專家和語意分析團隊，產出大於國際競賽所釋出的大量語料，成功為相關領域學生投入AI跨域應用學習開啟第一扇門。

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▲全國大專校院AI Cup 。（圖／翻上自AIdea人工智慧共創平台）

▲廣納台灣在地產業的AI應用需求，藉由平台的公開解題，快速取得最佳解決方案，突破產業瓶頸。

本項競賽依難度提出「初階」、「進階」、「高階」三道任務，參賽隊伍在挑戰初階競賽後，可持續破關斬將，挑戰更高層級的任務。從初階任務，辨識資料中基因、疾病以化學物質等命名類型，到進階任務，挑戰將這三類資料分別對應到生醫資料庫ID編號，以及最後的高階任務，挑戰分析各化學物質與人體疾病的關聯，甚至進一步自動分析出疾病源發自何種人體器官或組織。透過一道道關卡，進而引導有AI技術的學生跨域了解、學習分析醫學資料的流程與技術，以培育具產業AI應用實務力的AI人才。

此外，為了讓國內學子對本競賽能有更多的認識，引起學生對AI技術的興趣，在競賽期間也舉辦多達14場的全國巡迴課程，吸引了許多非資工領域的學生參與，希望藉由巡迴課程與實戰競賽雙管齊下，提供國內學生在學校教育外更多的訓練機會，培養更多新一代的 AI技術人才。

▲全國大專校院AI Cup 。（圖／翻上自AIdea人工智慧共創平台）

▲善用國內產業實務資料，將AI技術研發產業化，提升資料運用價值，增強產業競爭力。

AI Cup是由教育部人工智慧技術及應用人才培育計畫團隊邀集相關大學院、中研院等單位共同舉辦的人工智慧競賽系列活動，在本次辦理頒獎的生醫論文自動分析熱身賽鳴槍起跑後，除了針對生醫領域持續提出難度更高的挑戰外，也將針對新聞主題的意見分析、人工智慧論文的標註與應用分類等課題，在今年陸續展開競賽。

人工智慧將會帶給人類生活莫大的影響，因應這波人工智慧革命，教育部除了協助大學提升人工智慧的教研量能外，同時舉辦AI CUP系列競賽，針對應用於不同領域提出挑戰，鼓勵學生將課堂所學應用於實務，並藉由賽後檢討分析精進專業與跨領域能力。

頒獎典禮現場邀請到本次熱身賽議題主辦人進行賽事的報告與經驗分享，同時也邀請即將展開的AI Cup各項競賽的主辦人，蒞場說明賽事的規劃，另外，在場外一樓展示廳也將展示教育部人工智慧技術及應用人才培育計畫的內容。

▲全國大專校院AI Cup 。（圖／翻上自AIdea人工智慧共創平台）

▲透過平台解題人才與團隊，增進人才延攬與交流，活絡台灣AI應用動力。

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關鍵字：全國大專校院人工智慧競賽,AI Cup,生醫論文自動分析熱身賽,人工智慧技術及應用人才培育計畫

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