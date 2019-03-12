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WWW全球資訊網30歲！創辦人憂：已遭惡棍劫持成「失控巨獸」

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▲▼全球資訊網World Wide Web 30週年。（圖／取自Google）

▲全球資訊網World Wide Web 30週年。（圖／取自Google）

科技中心／綜合報導

30年前，英國物理學家柏內茲李（Tim Berners-Lee）發明了全球資訊網（WWW, World Wide Web），改變了人類社會的樣貌；30年後，柏內茲李出聲警告，這套系統如今「已遭惡棍劫持」。

法新社報導，柏內茲李位於歐洲核子研究中心（CERN）的研究室，在偌大的建築內與其他的研究室看起來並無不同。唯一一個看得出其歷史意義的，是一個看似不起眼的紀念牌，門上掛著一張CERN舊網頁目錄的文件，柏內茲李名字旁還開玩笑地寫著「暫時離開辦公室」。

當時的柏內茲李負責CERN的內部目錄，但他卻對如何讓全球數以千計的科學家能夠輕鬆地分享自己的研究相當感興趣。他「去中心化的資訊管理系統」的願景，很快地便催生了「全球資訊網」。

互聯網的原始型態其實早已存在，但直到全球資訊網的問世，人們才得以通過瀏覽器造訪網頁，蒐集網頁資訊。柏內茲李在 CERN的同事弗路克格（Francois Fluckiger）對此表示，「很早以前，我們就感覺在創造歷史。」

比利時科學家凱佑（Robert Cailliau）於1990年加入團隊，協助改善這向系統，利用超文本標記語言（Hypertext Markup Language，HTML）作為創建網頁的標準。他們開發了超文本傳輸協定（Hypertext Transfer Protocol，HTTP），讓用戶德已通過點及超連結來連上網頁，並利用統一資源定位符（Uniform Resource Locator，URL俗稱網址）作為網站地址系統來訪問資源。

柏內茲李第一個CERN的網頁導航伺服器在1990年底開始運作。該瀏覽器在1991年初首次對CERN以外的組織開放，後來也開始對大眾開放。弗路克格稱，全球資訊網、網際網路協定（Internet Protocol，IP）及Google的演算法是20世紀的3大發明，它們開啟了數位社會。

▲▼柏內茲李（Tim Berners-Lee）。（圖／達志影像／美聯社）

▲30年前，英國物理學家柏內茲李發明了全球資訊網。（圖／達志影像／美聯社）

不過，柏內茲對如今網路上存在的隱私威脅及「網路霸凌、假新聞、集體歇斯底里」等網路亂象感到遺憾。「我們必須捫心自問，最終是否創造出了一頭失控的巨獸？」

柏內茲李發起了「搶救網路」（save the Web）運動。去年11月他在葡萄牙里斯本舉行的網路峰會（Web Summit）上，呼籲建立一個新的「全球資訊網契約」（Contract for the Web），讓所有人都扮演確保全球資訊網為人類服務的角色，協助保護開放的全球資訊網為公共財和每個人的基本權利。

他在去年12月投書紐約時報時以暗網（dark web）、網路犯罪、假新聞以及個資外洩等網路威脅舉例警告，網路已被那些用它來操縱全世界人名的騙子及魔鬼所劫持。今年1月，被尊稱為「全球資訊網之父」的柏內茲李在世界經濟論壇（WEF）上呼籲全球菁英一同加入對抗「網路爭論兩極化」亂象。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也提出了對網路的擔憂，他警告「暗網、深網及網路安全的問題」所帶來的影響，並呼籲建立起「軟體機制」以幫助控制使用這種技術侵犯人權的國家。

在1989年，沒人可以預見新興網路的重要性。目前CERN僅為全球資訊網保留了一點紀念品，包括柏內茲李所撰寫關於他的發明的第一份備忘錄，及他的黑色NeXT電腦及鍵盤。1993年，該組織宣布將全球資訊網免費對大眾開放。

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關鍵字：WWW,全球資訊網,World Wide Web,柏內茲李,Tim Berners-Lee

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