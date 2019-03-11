治安污染源沒管理　侯友宜酸蘇貞昌：警察做死也沒用

▲雙北市長柯文哲侯友宜會面。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

新北市警察局11日舉行交接典禮，新北市長侯友宜表示，他在新北市副市長任內就成立公安小組，專門在對付「治安高汙染源」，被外界解讀為在酸行政院長蘇貞昌要警察局長負責的言論。而侯友宜出席「柯侯會」時表示，治安最重要是源頭管理，「警察做死也沒有用。」

侯友宜再解釋，這是一個產業代價，就像燃煤電廠，空汙沒有解決要關門，很多製造社情、賭博電玩以及毒品，很多場所領域，該負責任的業主應該要站出來，要自律更不能違法。他舉例，夜店裡面有吸食毒品又不通報，當然用商業法，非常清楚違反相關法令，移送法辦，如果沒有把源頭斷掉，「警察做死也沒有用」，治安最重要是源頭管理，要好好去了解誰製造污染源，目的事業主關機關的管理單位要站出來，哪一個局處要出來扛責任，用公安小組，斷水斷電，「治安當然是我們事情」，讓業者不三次改成兩次，強力展現公權力。

針對「治安污染源」，侯友宜在交接典禮強調，新北市的治安良好與否，是「侯友宜與市府單位的事情」，不可以單一苛責警察，他在新北市副市長任內就成立公安小組，專門在對付「治安高汙染源」，誰製造治安的高汙染，就讓它停止營業，治安是市府團隊的事情，警察必須事前積極防範，對於專門製造治安污染源的人，就一定讓他停止營業，例如違章建築裡有賭場、電玩店有賭博性電玩、網咖無照營業，都應該要停止營業，新北治安不容許任何挑釁。染源沒管理 侯友宜酸蘇貞昌：警察做死也沒用

新北市警察局11日舉行交接典禮，新北市長侯友宜表示，他在新北市副市長任內就成立公安小組，專門在對付「治安高汙染源」，被外界解讀為在酸行政院長蘇貞昌要警察局長負責的言論。而侯友宜出席「柯侯會」時表示，治安最重要是源頭管理，「警察做死也沒有用。」

侯友宜再解釋，這是一個產業代價，很多製造社情、賭博電玩以及毒品，很多場所領域，該負責任的業主應該要站出來，夜店裡面有吸食毒品又不通報，當然用商業法，非常清楚違反相關法令，移送法辦，把源頭斷掉，「警察做死也沒有用」，治安最重要是源頭管理，要好好去了解，目的事業主關機關的管理單位要站出來，用公安小組，斷水斷電，讓業者不三次改成兩次，強力展現公權力。

針對「治安污染源」，侯友宜在交接典禮強調，新北市的治安良好與否，是「侯友宜與市府單位的事情」，不可以單一苛責警察，他在新北市副市長任內就成立公安小組，專門在對付「治安高汙染源」，誰製造治安的高汙染，就讓它停止營業，治安是市府團隊的事情，警察必須事前積極防範，對於專門製造治安污染源的人，就一定讓他停止營業，例如違章建築裡有賭場、電玩店有賭博性電玩、網咖無照營業，都應該要停止營業，新北治安不容許任何挑釁。