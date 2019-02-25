這題你會？國小「動動腦作業」難倒家長　網友畫一條線神破解

▲被國小「動動腦」作業難倒，家長認輸PO網求解答。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

現今小孩作業五花八門、涵蓋範圍極廣，不只孩子一頭霧水，就連家長也傷透腦筋。一名網友就在臉書爆廢公社PO出國小孩子的「動動腦」作業，只見前面列了5個奇怪的圖形，要孩子在空白處依照邏輯推理、畫出「第6個圖形」，原PO看了半天仍不明所以，只好上網向廣大的網友求救，沒想到瞬間就被網友「一條線破解」。

攤開小學孩子的作業簿，下方除了基本分數運算的數學題外，還有個詭異的「動動腦」題目，只見作業簿上畫了5個奇怪的對稱圖形，有的神似英文字母「M」、有的像是愛心、甚至有的圖形還像是韓文；而題目在羅列完這5個奇異圖形後，在第6個圖形處打上個大問號，要求孩子邏輯推理，並在空白處畫出解答。

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原PO望著這串詭異的「密碼」苦思良久後仍是想不出答案，最後無奈之於找好PO上網尋求協助，沒想到這看似艱澀的題目事實上卻相當簡單，網友只在各個圖形中間畫上一條輔助線，旋即發現這些圖案僅是阿拉伯數字1、2、3、4、5的對稱圖，第6個圖形當然就是「6與6的鏡射」。

在解答曝光後，網友紛紛直言「想不到現在國小都在教密碼學了」、「怎麼我看了還是不懂啊」、「國小教這個到底是要培養什麼？」、「我覺得這題目是培養親子關係，想不出來，可以跟孩子一起咒罵出題目的人」、「OH天啊，我頭好痛」、「其實理解之後會發現這是一個很棒的題目！」

▼題目才剛PO出不久，立刻就有網友以「一條線」神破解，畫出第6個圖形。（圖／翻攝爆廢公社）