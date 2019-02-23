謝龍介議員未滿月就選立委　賴清德：選民情何以堪

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

台南第二選區立委補選將於3月16日登場，國民黨派出台南市議員謝龍介參選，遭民進黨立委段宜康砲轟「從當選議員到宣誓就職還未滿月，有沒有公開向北區、中西區選民道歉？」。對此，前行政院長賴清德23日受訪時表示，如果要轉換陣地，至少要當到一半以上的任期，否則「對當初投給他的選民是情何以堪」。

謝龍介代表國民黨參選台南第二選區立委補選，遭段宜康質問「從當選議員到宣誓就職還未滿月，跑到完全不相干的地方去選立委，有沒有公開向北區、中西區選民道歉？」，謝龍介則回應，「段宜康離開台南到北部發展，有沒有向台南鄉親道歉？」並強調自己到第二選區參選，是因為農漁民沒得到照顧，支持者希望他擴大服務才參選，希望幫助更多農漁民與勞工，這沒有道歉問題。

對此，賴清德陪同民進黨新北三重立委補選候選人余天站台時表示，在情理上，市民無法接受，如果要轉換陣地，至少要當到一半以上的任期，否則「對當初投給他的選民是情何以堪」。

賴清德說，「這是普遍台南市民，尤其是北區、中西區的民眾更有這樣的想法」，12月25日才就職，不到三個月就轉移陣地來選立委，讓市民無法接受，這是普遍台南市民的看法，而非段宜康個人看法。