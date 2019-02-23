台灣、聖露西亞邦誼永固　蘇嘉全：對兩國前景充滿信心與期待

▲立法院長蘇嘉全與聖露西亞總理查士納一起在觀禮台欣賞露國獨立紀念日遊行。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

政治中心／綜合報導

立法院長蘇嘉全擔任特使代表總統蔡英文出訪聖露西亞，參加獨立40週年紀念日慶祝活動。蘇嘉全表示，今與聖露西亞總理查士納早餐會時談及加深雙方互惠投資，特別對於農業技術、防範氣候變遷災害、產業發展等事項，有深入的討論，希望透過雙方密切的交流與合作，彼此相互扶持，為邦誼建立更穩固的基礎，「我們對於兩國的前景充滿信心與期待」。

蘇嘉全昨抵達聖露西亞，展開為期7天的睦邦會友之旅，由聖露西亞眾議長丹尼爾偕同麥晶泰參議長與第二外交部長鮑布蘭接機，並有隆重的軍禮歡迎儀式，查士納則在旅館迎接蘇嘉全。

蘇嘉全指出，從台灣出發經過30小時的航程到達聖露西亞，今則展開一連串緊湊的行程。一早上先與查士納會談，他在早餐會特別與查士納強調，台露兩國雖然遠隔重洋，但人民和政府間的情誼篤密且長遠，「台灣是露國追求永續發展的忠實夥伴」。

蘇嘉全隨即出席了聖露西亞獨立40週年紀念日閱兵典禮，中午則應邀參加獨立紀念日午宴及聽取總理演講，會後與總理一起出席獨立紀念日遊行活動，「聖露西亞人民的熱情與活力，讓我印象深刻！」