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萬人要求賣《斷背山》取景地！美國債破680兆　連署「30兆元賣給加拿大」

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《斷背山》。（圖／《斷背山》劇照）

《斷背山》由傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）與已故男星希斯萊傑（Heathcliff  Ledger）共同演出。（圖／《斷背山》劇照）

記者張靖榕／綜合報導

美國國債日前已經突破22兆美元（約新台幣680兆元），面對如此沉重的負荷，有美國民眾選擇在請願網站change.org發起連署，要求政府以1兆美元（約新台幣30.8兆元）的價格，將曾是知名電影《斷背山》拍攝地點的蒙大拿州（Montana）賣給加拿大。這項提議在短時間內累積了近1萬人連署，還有人說，「X你的，蒙大拿」。

韓蒙德（Ian Hammond）是這次連署的發起人，標題為「為了降低國債，開價1兆美元將蒙大拿州賣給加拿大」。他在訴求中寫道，「我們已經負債太多，而且蒙大拿毫無用武之地，就告訴他們（加拿大）這裡有海狸或什麼的吧。」

▲美國民眾在請願網站上發請「賣掉蒙大拿」的連署。（圖／截自連署網站change.org）

▲美國民眾在請願網站上發請「賣掉蒙大拿」的連署。（圖／截自連署網站change.org）

請願上線後，有趣的想法已經吸引9600人參加連署，離預定目標1萬人相當接近。參與連署的民眾當中，不乏蒙大拿當地的居民，「身為蒙大拿人，我支持這個提議」、「我是蒙大拿州民，而且想要不花搬家費就能當個加拿大人，來吧，拜託領養我們。」

也有不少其他州的美國民眾加入連署請願，「我希望你們也能接納紐約」，懷俄明州和俄亥俄州也有人想要成為加拿大的一員，「拜託，順便連我們一起帶走吧。」支持的人大部分都認為蒙大拿州好山、好水、好無聊，「X你的，蒙大拿」、「它很漂亮，但必須斷捨離」、「這樣做是對的」、「蒙大拿是什麼，在哪裡」、「這樣就可以少一點共和黨員了。」

▲蒙大拿州位在美國西北部，與加拿大接壤。（圖／翻攝自Google地圖）

▲蒙大拿州位在美國西北部，與加拿大接壤。（圖／翻攝自Google地圖）

美國蒙大拿州的風光。(圖／CFP)

▲美國蒙大拿州的風光明媚，是鄉村音樂的起源地。(圖／CFP)

對於有人為了解決國債竟然想出這樣的點子，蒙大拿州的《大瀑布城論壇報》（Great FallsTribune）12日也發表文章，以開玩笑的口吻提問，「你們怎麼敢這樣做」、「蒙大拿是有核彈嗎」、「你們是不是想傷害我們的感情，老兄」、「難道加拿大拿得出這1兆元嗎？」

事實上，讓蒙大拿州享譽盛名的不只是導演李安的《斷背山》，它同時是美國鄉村音樂的搖籃，州內的黃石國家公園也是全球知名的觀光勝地。出身蒙大拿州的名人有前湖人隊總教練「禪師」菲爾傑克遜（Philip Jackson）、二十世紀影星賈利古柏（Cary Cooper），以及美國第一位女性眾議員珍娜瑞金（Jeannette Rankin）。

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關鍵字：北美要聞,蒙大拿州

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