手寫5頁「求和信」卻遭老爸公開！　梅根：你撕碎我的心

▲梅根和爸爸的關係降到冰點。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

梅根的74歲父親湯馬士（Thomas Markle）日前公開女兒寫給他長達5頁的親筆信，控訴梅根根本不想解開誤會，反而讓父女關係更加惡化。從信件內容來看，梅根不解為何父親要捏造事實、向媒體亂放話，甚至冷眼旁觀同父異母姊姊葛蘭特（Samantha Grant）對她不實攻擊，讓她「心被撕碎成上萬片」。

據《每日郵報》報導，先前梅根的5名閨蜜替她抱不平說，她早在2018年8月就寫信想和父親和解，希望對方不要再將家務事大肆宣揚，甚至向媒體說謊。父親湯馬士最近公開信件反擊，直指那根本不是和解信，女兒對自己仍充滿誤會。

▲梅根父親認為女兒無心要和好。（圖／路透社）



梅根婚禮結束後就寫下了這封信，指責父親不斷編造故事來傷害她與丈夫哈利，還和姊姊葛蘭特一起攻擊她，即便如此，她在婚禮前得知父親心臟病發，仍立刻派人過去救援，也焦急的打了20幾通電話，卻遲遲等不到對方回應。

她還指出，父親婚禮前也完全沒告知不會出席，甚至將哈利的金錢援助視為理所當然。湯馬士對這些指控一一反擊，澄清自己之前明明有傳簡訊給梅根說「手術一切順利，但醫生不允許我坐飛機，太危險了，所以我沒辦法參加婚禮。」而且他從來沒向哈利要求過什麼，只有請對方派人協助搬家過，對於任何金錢給予也都心懷感激，而心臟病發當天沒接電話是因為人已經在手術室裡，當然無法接聽。

▲先前梅根父親並沒出席兩人婚禮。（圖／CFP）



湯馬士在回覆的信件中表示，梅根可以恨他，但是仍希望父女倆可以解開心結，「我希望我們能聚在一起合照一張，如果妳和哈利不願意，至少將就點拍張照，或許能讓媒體不要再誤解我們。」

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