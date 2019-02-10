夜空懸2顆大火球！貴陽「空中怪車」詭毀400畝林場　松樹腰折全倒向西

▲在神秘力量過後，林場內大片松林遭毀。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

400多畝的松林地一夕之間幾乎全毀！1994年12月1日，大陸貴陽市白雲區都溪林場發生一起詭異的「空中怪車」事件，林場中整片「碗口粗」的松樹全被攔腰掃斷，鄰近的房舍屋頂也被掀飛、重達50噸的火車車廂還位移了20多公尺，但究竟是什麼力量能夠瞬間在林場中造成如此巨大的破壞，至今仍無定論。

目擊的林場職工驚恐地表示，當天凌晨3時20分原本還在睡夢中，突然聽聞戶外傳出如「老式蒸汽火車慢行」般的巨大聲響，外出查看後，赫見半空中有2顆巨大的火球一邊旋轉、一邊前進，在四周掀起強勁的狂風，還發出紅色、綠色的詭異光芒，在漆黑的夜色中格外醒目；數分鐘後2顆火球在林場留下一條長5公里、寬約150公尺到300公尺的帶狀痕跡後，旋即消失無蹤。

▲林場內留下一條長5公里、寬約150公尺到300公尺的帶狀痕跡。（圖／翻攝微博，下同）

在這條帶狀區域裡，所有的松樹都被迫成了僅有1.5公尺到4公尺高的「樹樁」，整片樹林遭攔腰截斷，且倒下的樹幹全都整齊朝向西方；事後職工查看該片林區，發現不但大片林木遭毀，損失木材約2000立方公尺，且和林場相距約5公里的都拉營貴州鐵道部車輛場也遭到破壞，廠區屋頂玻璃、瓦片全被掀起吸走，圍牆遭巨大的力量推倒、鋼管遭切斷輾彎、甚至重達50噸的火車車廂也位移了20多公尺遠。離奇的是，這起事件雖然造成嚴重破壞，但卻沒有任何的人畜傷亡，且鄰近高壓電線、電纜也完好無損。

到底是什麼樣的神祕力量參與其中？「貴陽空中怪車事件」曝光後立即引起熱烈討論，還吸引各地專家前往現場考察；大陸月球探測工程首席科學家歐陽白遠認為，造成此次事件的成因可能是「下擊暴流」、或是「陸龍捲」等自然現象。下擊暴流是一種由雷暴引起的強烈下沉運動，可在鄰近地面形成非常強大的水平風；歐陽白遠的觀點立即得到大部分專家的認同，但奇怪的是，下擊暴流形成的風是「輻射擴散」的，但倒下的樹木卻是朝向西方，明顯有所出入。

既然自然因素無法解釋這一奇怪的現象，因此就有人猜測，「空中怪車」可能與「外星飛行物體」（UFO）有關，林場會如此大面積遭到破壞，應是飛碟經過所留下的痕跡；這一說法出現後，不少鄰近居民立刻附和，還聲稱曾目擊不明飛行物體，但究竟事實真相為何？爭論多年後至今仍然是個謎。