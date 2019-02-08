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「完美犯罪」劫機傳奇！暴風雨中帶鉅款跳傘　從此蒸發50年

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FBI宣布放棄調查D.B. Cooper劫機案。（圖／達志影像／美聯社）

▲D.B. Cooper劫機案是美國最知名的懸案。圖為當年FBI發佈的嫌犯素描。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

將近50年前，美國曾發生一起驚世劫機懸案，同時也是美國史上唯一一起「成功」的劫機案，犯人也就是大名鼎鼎的D.B.庫柏（D.B.Cooper），但其真實身份至今仍是未解之謎。由於這起案件太過離奇且戲劇化，時至今日，仍是人們茶餘飯後的討論話題。

1971年11月24日下午，一名自稱名為丹．庫柏（Dan Cooper）、年約40歲的男子，在波特蘭（Portland）機場買了一張西北航空（Northwest Orient Airlines，現已併入達美航空）305號航班，飛往西雅圖（Seattle）的單程機票。據空服員回憶，該名男子穿著體面，舉止也彬彬有禮，儼然是名紳士；但在飛機起飛後不久，男子就遞了一張小紙條給空服員，表示自己的公事包裡裝了炸彈。

西北305航班的飛機型號為波音727客機。機組人員得知後，先要求確認炸彈是否為真，男子便將公事包打開，向機組員展示內部的電線和某種裝置，並要求組員向當局轉達，立刻準備好20萬美元不連號現鈔，以及4具降落傘。

當局接獲通報後認為事態嚴重，擔心劫匪真得炸毀飛機，因此先依照他的要求將贖金和降落傘準備齊全，並快速記下1萬張鈔票上的流水編號。當所有事項都準備妥當後，塔台通知機上駕駛可以降落，之後飛機順利在西雅圖落地。男子收到現金和物品後，當場釋放了機上36名乘客，只留下3名駕駛和1名空服員，接著要求飛機加滿油後飛往墨西哥。

飛機二度起飛後不久，在華盛頓州上空遭遇猛烈暴風雨，這名劫匪卻自行打開位於機尾的登機門，帶著鉅款和他登機時所攜帶的所有物品，從大約1萬英呎（約3000公尺）高空一躍而下，從此消失在地球表面，除了留在飛機上的一條領帶外，再也沒有他的線索。

劫機案發生後，美國聯邦調查局立刻展開行動，派出大批警力到劫匪跳傘的位置進行大面積地毯式搜山，但都一無所獲。警方依照劫匪機票上的化名Dan Cooper，將當地一位名叫D.B. Cooper的前科男子帶回調查；雖然事後排除了他的嫌疑，但由於當時媒體報導失誤，將劫匪名字誤刊為D.B. Cooper，此後便乾脆以此名代指這位身份不明的劫匪。

直到1980年，一名8歲男童在哥倫比亞河附近露營時，意外發現一大疊破爛紙幣；經比對鈔票號碼，FBI確定這290張20美元紙鈔正是當日D.B.庫柏勒索贖金的一部份。但奇怪的是，此後既沒有在附近發現其他紙鈔，當天被劫走的1萬張20美元現鈔也從來沒有流通進市面，和劫匪一同人間蒸發。

事後，雖然陸續有模仿犯出現，也有不少人跳出來，聲稱自己就是D.B. Cooper；不過，FBI透過比對DNA特徵，至今所有嫌疑人均被排除涉案可能，使劫匪的真實身份至今成謎，也使他成為美國歷史上唯一一位沒有受到司法制裁的劫機犯。經過多年調查後，FBI已經於2016年7月12日宣布，未來將不再主動偵辦此案。

▼1980年在哥倫比亞河附近發現的290張破爛紙幣，成為D.B. Cooper案的唯一線索。（圖／達志影像／美聯社）

FBI宣布放棄調查D.B. Cooper劫機案。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：D.B. Cooper,劫機,完美犯罪,北美要聞

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