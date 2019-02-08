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辭掉NASA工作！他超狂「玩摺紙」　打趴科學家解決衛星難題

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▲羅伯特是新式摺紙的大師，運用數學及工程學上的原理，設計出令人驚艷的摺紙作品。（圖／翻攝自Robert J. Lang臉書）

▲羅伯特於2001年從NASA退休，專心研究摺紙。（圖／翻攝自Robert J. Lang臉書／下同）

國際中心／綜合報導

這聽起來很不可思議，一位在NASA工作的工程師羅伯特（Robert J. Lang）放棄了13年的工作，下定決心要好好探究「摺紙」的世界！沒錯，「摺紙」就是我們熟悉的紙鶴、玩具和一些小手作之類的東西。不過羅伯特是新式摺紙的大師，運用數學及工程學上的原理，不但設計出令人驚艷的=作品，還解決了衛星上的難題。

「摺紙的特點，也就是摺紙的精隨，在於褶的動作，在於成形的過程」，羅伯特在TED演講時和大家分享這個想法。原先，他是一位在NASA 噴氣推進實驗室的激光物理學家和研究員，從1988年進入研究室，期間發表了80多篇物理學論文，並申請了有關光電子技術的46項專利。

對於羅伯特來說，摺紙不僅是一項孩提時代的回憶，而是一件不可割捨的嗜好。在進行博士後研究期間，他下定決心要摺出一款樣式繁雜、精巧的布穀鳥鐘。這是一大挑戰，因為摺紙的最基本要求就是，「僅能使用一張紙，不可將它剪開或撕裂」，為此，羅伯特耗費了整整3個月的時間構思輪廓和線條摺痕，最後一口氣花了6個小時讓布穀鳥終成形。

▲TreeMaker，一套能夠描繪出摺痕和摺痕順序的軟體。（圖／翻攝自TreeMaker）

▲TreeMaker的操作介面。（圖／翻攝自TreeMaker）

在此之後，羅伯特理解了在NASA的研究只是一份工作，真正讓他著迷的是摺紙藝術。於是在2001年就決定正式辭去工作，專心投入「高科技摺紙」，結合數學的專業知識，開發TreeMaker，一套能夠描繪出摺痕和摺痕順序的軟體，這兩者都是摺紙的關鍵。

另外，羅伯特也解決了老東家NASA遇上的難題，「要如何運送太陽能板上衛星」。由於要上太空，物品的體積和重量都必須嚴格控管，要盡可能地節省表面積。於是他利用摺紙的精隨「摺疊」，將運輸中的物件縮至小巧的樣子，也讓太陽能板在不用太空人的協助下，直接裝配衛星上發射。

▲摺紙作品。（圖／翻攝自Robert J. Lang網站）

▲摺紙作品。（圖／翻攝自Robert J. Lang網站）

▲摺紙作品。（圖／翻攝自Robert J. Lang網站）

到目前為止，羅伯特已經創造了近700個複雜的新摺紙模型，比如海龜、甲蟲類、猛禽、響尾蛇等等；此外還利用摺紙延伸至其他領域、解決無法突破的困境，例如機械手臂操作上的問題、折疊血管和汽車安全氣囊等。

雖然羅伯特辭去NASA工作時，並沒有幾個人看好，但現在已經用摺紙證明了他的選擇。此外，為了呼應更多人投入摺紙，接續成立了網站Robert J, Lang ORIGAMI，時時更新自己的新作和發現，並在世界各地舉辦展覽和工作坊，持續向大家證明摺紙作品，不僅有藝術之美，還有實用性。

 

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關鍵字：robert j. lang,nasam,摺紙,北美要聞

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