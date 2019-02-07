常聽見工程師交不到女友…她分析超寫實人生「國中就魯」　網：根本94我

▲為何很多高材生工程師交不到女友？這位女網友的分析其他人紛紛讚爆。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

網路上經常會看見類似，工程師明明薪水不錯，而且生活相對單純，但卻交不到女友的文章；還常被一些網友拿來酸說是回收業者，不少人年紀到了就去相親，有時還回收玩累的剩女，但其實工程師的行情真的是這樣嗎，一名女網友就分享了自己工程師男友的經歷，意外引發網友熱烈討論。

女原PO在Dcard發文表示，自己男友是頂標高材生，她就問男友說「為什麼你很多同學現在快30歲，連一個女友都沒交過呢？」聽完男友的回答後，她就分析說，可能是許多高材生從小家裡給的觀念就是，「要好好唸書，長大才會被人看得起。」有好的工作才能討老婆。

所以這些人國中時就花很多時間補習念書，對於班上的異性同學就沒有太多注意；後來高中終於考上了第一名校，但由於課業壓力更大、補習自習更兇，花更多的時間在課業，幸運的也只是跟補習班的異性有些交流，生活上可能就是家裡、學校及補習班，根本沒有時間與異性交流。

▲原PO分析，這些高材生可能因為缺少與女孩子的相處經驗，所以在感情的路上頻頻碰壁。（圖／免費圖庫pakutaso）

最後考上了理想的大學和系所，覺得人生終於要開始，可以盡情的交女朋友，但卻發現班上幾乎都男的，所以開始有了危機意識，有些人可能會努力玩交友軟體、參加聯誼活動，但接觸後卻發現事情好像沒有想像中的簡單，因為過去幾乎沒有與女孩們的交流經驗，所以幾乎不懂怎麼跟女孩相處頻頻被拒絕。

原PO表示，有一些人一旦被女孩拒絕，可能就會對「與女孩相處」產生恐懼，甚至可能變得有點仇女，變得排斥和女生社交，覺得女生都看錢看長相，接著就進入惡性循環；就算畢業後找到工作存了錢，也會因為習慣了以往的日子，沒有想在現實中交女友，直到30多歲後被長輩強迫相親。

▲但有網友反駁說，自己身邊的工程師同事，把到正妹的、跟女友穩定交往的比比皆是。（圖／達志示意圖）

文章分享後，立刻引起網友熱議，有人說：「全文重點：根本把我當工具人」、「看到自己不久的將來」、「完全是那些八卦板仇女肥宅的路線，真的可憐」、「沒錯啊大部分資工系的高材生，可能就只懂的念書找好工作，沒機會也沒時間找女生」、「欠缺社交經驗，想找女友真的蠻難的」

但也有人反駁說，「我自己就是工程師，身邊把到正妹的、跟女友穩定交往的比比皆是。反倒單身工程師才算異類吧」、「大家都被少數的偏見跟幾則酸工程師的文章騙了」、「工程師也要跟別人交涉好不好，客戶不用接觸？老闆不用接觸？交涉能力一級棒好嗎」、「交不到女友，太宅不出門才是重點吧。」