國人過年平均肥2kg！「液體麵包」藏熱量　營養師點出關鍵減脂時機

圖文／鏡週刊

農曆春節期間民眾習慣大魚大肉，各式應景年菜加上誘人零嘴，很容易讓熱量攝取過多，根據衛福部國健署調查指出，每年春節連假後逾3成民眾體重增加，平均變胖約2公斤左右。營養師提醒民眾把握低油、低糖、低鹽、高纖維等飲食原則，而年後可以把握關鍵7天的內臟減脂期，提升年後減重成功率。

過年大家習慣返家圍爐，搭配油炸勾芡等高熱量的年菜，若再搭配含糖飲料或者酒類飲品，一不小心就可能攝取過多熱量，很容易就造成皮下脂肪及內臟脂肪快速堆積，內臟脂肪主要累積於腹部內臟，最明顯的特徵就是小腹突出。

雖然內臟脂肪非常容易累積，不過營養師趙函穎分析，它卻也比皮下脂肪更容易透過高纖飲食及有氧運動快速消除，開工後7天是最關鍵的內臟減脂期，建議可多攝取豆漿中的植物性纖維，幫助腸道順暢，將年節期間過度進食的負擔排出體外，再搭配慢跑及其他有氧運動，有效減少身體的內臟脂肪，打擊小腹還可兼顧健康。

除了火鍋、年菜及零嘴熱量驚人外，酒精飲品及含糖飲料其實也暗藏危機，酒精號稱「液體麵包」1公克的酒精含有7大卡熱量，所以濃度越高的酒類，所含熱量也較高，不過低酒精濃度的啤酒相對容易過量，以一罐330ml啤酒換算幾乎接近半碗白飯熱量140大卡，民眾應適量攝取。另外，含糖飲料則是容易讓人在不知不覺中喝下過多糖分，建議可用白開水、無糖氣泡水及無糖茶類取代。



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