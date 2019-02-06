想自摸就喝水！年節打麻將「醒腦5神招」　絕章中洞都能輕易入手

▲過年打麻將多少希望能夠胡牌，這時候如何提神就很重要。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者曹悅華／整理報導

過年就是要摸兩圈，摸了又希望把把開胡，這時候如何提神就顯得特別重要。《ETtoday新聞雲》這回特別整理出「醒腦5大神招」，原來除了按太陽穴外，光靠灌水就能打敗嗜睡的自己，若不愛喝水的民眾亦可藉由食物打起精神，一起來看看吧！

▲狂喝水可促進新陳代謝、幫助提神。（圖／記者曹悅華攝）

1.多嗑堅果

營養師黃曉彤說，堅果含有鎂、鋅、鉀等礦物質，參與許多體內的代謝作用，再加上富含具抗氧化作用的維生素E，能夠消除自由基，保護腦部神經細胞不被氧化破壞，透過維持良好的身體血液循環，提供腦部足夠的氧氣，食物可選擇核桃、腰果、杏仁。

2.多吃黑巧克力

營養師陳嫚羚表示，黑巧克力是指可可固形物含量介於70%到99%之間的巧克力，因含黃烷醇(Flavanol)可使血管擴張、增加腦部血流量，幫助回復專注力和記憶力，還有舒緩情緒效果。

3.多吃香蕉

陳嫚羚說道，香蕉可幫助身體快速補充能量、恢復體力，其含豐富的鉀，可調節神經感應和肌肉的收縮，最後提升專注力。

▲吃香蕉可調節神經感應和肌肉的收縮，最後提升專注力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.狂喝水

陳嫚羚提及，人體在缺水狀態會更容易感到疲倦，適當補充水分，可促進新陳代謝、幫助提神，亦可加入檸檬或柑橘類，變成符合自己口味的加味水，尤其帶點酸味提神效果更佳。

5.多喝薄荷茶

陳嫚羚說，薄荷茶清涼的味道，是醒腦的好幫手，而薄荷香氣也具提高注意力、減少疲勞、降低焦慮效果。