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那些打過二戰的美國總統　老布希戰史最傳奇…差點被「煮來吃」

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▲▼年輕的老布希曾是美國海軍飛行員，參與第二次世界大戰,美軍復仇者式魚雷攻擊機。（組合圖／美國海軍檔案照）

▲年輕的老布希曾是海軍飛行員，駕駛復仇者式魚雷攻擊機參與太平洋戰爭。（組合圖／美國海軍檔案照）

國際中心／綜合報導

綜觀近代歷任美國總統，自羅斯福以後，除了柯林頓、歐巴馬和川普，幾乎每一任總統都有過從軍經驗，各自擔任的角色也不盡相同，部分總統早年更曾在前線浴血奮戰。在所有參與過第二次世界大戰的總統中，又屬老布希的經歷最戲劇化，還差點被敵軍煮來吃。

1924年出生的老布希（George H.W. Bush）是美國第41任總統，1941年12月珍珠港事件發生後，年輕的老布希毅然從軍，選擇成為海軍飛行員，並於2年後順利通過訓練，以19歲的年紀成為美國海軍史上最年輕飛官。

1944年9月2日破曉，老布希駕駛攻擊機從航母上起飛，任務是破壞日本小笠原群島中父島（Chichi Jima）上的無線電通信塔，不料戰機很快就被日軍防空砲火擊中，機上2名戰友當場陣亡，整架飛機也起火燃燒。布希冒死駕著飛機投下炸彈後跳傘逃生，被海潮沖到父島上。布希不願被日軍俘虜，因此拼命將充氣式救生筏往外海方向滑，結果被一艘美軍潛艦救起，逃過一劫。

事實上，當天的空襲中共有9名美軍飛行員跳傘逃生，但布希是唯一的倖存者。其餘8名飛行員被日軍俘虜後，在島上遭到慘絕人寰的虐待。父島守軍指揮官立花芳夫等多日本軍官，為了煽動士兵對美軍的仇恨，下令將俘虜殺害後烹煮成肉鍋，分給所有士兵食用，這也就是駭人聽聞的「父島事件」。戰後，立花芳夫等5名日軍軍官被判處繳刑，老布希則獲贈傑出飛行十字勳章，並於1945年9月退伍。老布希為美國最後一位親自參與過二戰的總統，於去年11月30日辭世，享壽94歲。

▼老布希靈柩運回家鄉德州。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼老布希回到德州長眠。（圖／達志影像／美聯社）

在老布希總統之前，從第33任總統杜魯門（Harry Truman）至第40任總統雷根，每一位總統都有過軍旅經驗，而老布希的兒子、第43任總統小布希（George Walker Bush）也保持這項傳統，越戰期間曾加入國民警衛隊空軍，駕駛F-102「三角劍」（Delta Dagger）戰機。

在這幾位總統中，第34任總統艾森豪（Dwight Eisenhower）最廣為人知的，莫過於在二戰期間擔任盟軍歐洲最高指揮官，並負責計畫和執行1944年至1945年間對維琪法國和納粹德國的進攻行動，包括指揮「大君主作戰」（Operation Overlord）進行諾曼底登陸。

▼1944年2月28日，時任二戰歐洲盟軍總司令的艾森豪將軍，在英國基地試用一挺輕機槍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼1944年2月28日，時為二戰盟軍的艾森豪將軍）（Dwight D. Eisenhower），在英國試用一挺輕機槍。（圖／達志影像／美聯社）

第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）同樣參與過二戰，並曾於1943年至1944年間在南太平洋戰場擔任海軍軍官，指揮魚雷艇投入戰鬥。1943年8月2日，甘迺迪指揮的PT-109艇參與一次攔截日本船隊的夜襲任務，結果他的船被日本驅逐艦天霧號撞沈。甘迺迪等倖存的11人抓住殘骸，漂浮了幾乎一天才到達一處小島。為了求救，甘迺迪又與另一名軍官游到附近小島，經歷7天艱苦逃生，才被紐西蘭步兵團救回。甘迺迪也因為在這次事件中展現的決心與勇氣，成為各大報紙的頭條新聞人物。2002年5月份，一支探險隊在索羅門群島附近海域找到了疑似PT-109艇的殘骸。

雷根總統從政前的經歷，雖然以演員生涯廣為人知，不過他也曾在二戰期間加入陸軍部隊。但由於雷根患有散光，因此沒有進入第一線戰鬥部隊，而是被分配到影視部隊，為軍方製作訓練或教育影片。歷任美國總統擁有軍旅生涯已是一項優良傳統，小至國民警衛隊，大到如華盛頓（George Washington）、格蘭特（Ulysses S Grant）、艾森豪這類的將領都有。現任川普總統雖然沒有從軍經驗，但他年輕時也曾入讀紐約軍事學院（NYMA）。

▼年輕時的甘迺迪。攝於PT-109魚雷艇。（圖／美國海軍檔案照）

▲▼年輕時的甘迺迪（John F.Kennedy）曾於美國海軍服役，指揮魚雷艇投入太平洋戰爭。（圖／美國海軍檔案照）

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關鍵字：老布希,父島事件,二戰,甘迺迪,北美要聞

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