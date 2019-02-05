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懷舊的白紅綠！診所藥師「3色紙包藥」　他曝手工秘密：這樣省成本

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO拿到手工藥包。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

生病看醫生時，不管是耳鼻喉科還是大醫院，許多人都是領到一長串的藥包。一名女網友去看醫生，看到藥劑師開給她的藥包竟然是「手工包的」，忍不住覺得很懷念，就拍照貼上網問「大家近期還有看過這樣包藥的嗎？」其他人看到後，也紛紛直呼「純手工耶」、「好久沒看到了」、「感覺都快絕跡了啊」。

近年許多診所、醫院都是用包藥機，將病患一天要吃的藥獨立包裝，而且藥包選紙還有防潮功能。因此女網友的貼文也引起一陣熱論，只見她在臉書《爆廢公社二館》貼出塑膠藥袋的照片，裡面裝著的藥包，是用綠、白2紙摺成的包裝。

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▲▼感冒藥,藥包,吃藥,生病,藥袋。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲一般診所、醫院藥包都是用這種包裝。（圖／記者鄺郁庭攝）

一般來說，手工藥包分成3種顏色，一般藥品都用白色紙包裝，像是退燒藥等特殊藥品，則用紅或綠色藥紙再做區隔，老式藥包讓其他人紛紛大呼懷舊。不過也有網友說，現在仍有許多診所偏好人工包藥，「我們這邊的診所都這樣包啊」、「有的小診所還是有這樣包」、「我家這邊的私人小藥房也都是手工包的」、「退燒是用包的其他不是」。

還有一名醫藥生技廠員工透露，現在人工包藥比較少見的原因，「包藥機不便宜！手工包的成本比較低！我很多客戶還是手動包！」他說，包藥機最便宜的一台要一萬台幣起跳，包材費用還要另外算，「機器也是會故障要修理，上次聽藥師說換個面板要6000元。所以有的還是自己包」。

所以一般資源夠、不愁客源的診所，都會購買包藥機來節省人力和時間，而小診所為了節省成本，還是維持手工包藥。但對於這種手工做法，有網友反而給予肯定的評價，「我感冒都是去這種老診所看醫生才看的好的，反而是機器包的藥包吃不會好」。

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關鍵字：感冒藥,藥包,吃藥,生病,手工,爆廢公社

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