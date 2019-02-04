淘寶挑戰1分鐘花450萬！玉林張先生「猶豫領獎」：距離太遠

▲淘寶是許多人愛用的電商平台。圖非當事人（圖／記者李忠憲攝）

大陸中心／綜合報導

淘寶近來舉行春節活動，每天抽出幸運得主，可以獲得百萬人民幣（約450萬台幣）大獎，先有一位郭小姐放棄機會，現在一位張先生則相當猶豫，表示要等到9點才決定，再次登上熱搜。

淘寶舉辦「百萬繼承人」抽獎活動，中獎人可以挑戰「1分鐘內花光100萬」，3日一位廣西玉林的張先生幸運抽中，但因為要本人隔天親自到杭州領取，因此遲遲無法決定。

淘寶也陸續更新張先生的狀態，原本告知需要20分鐘考慮，之後變成晚上9點回應，最後更發文詢問「請大家幫張先生想想辦法，如何從玉林在2月4日下午4點前到達杭州淘寶城？」

▲張先生猶豫要不要領獎，網友們比他還心急。（圖／翻攝自微博）

許多大陸網友也紛紛留言回應，「當然是在往購物車里加東西呀，所以一直拖時間」、「玉林是真的很遠阿」；也有許多網友自告奮勇，「不要為難張先生，山東省秦女士願意承受這銘心的痛苦」、「不要為難張先生，山東省秦女士願意承受這銘心的痛苦」。

大陸一位「郭小姐」幸運抽中淘寶100萬元人民幣（約台幣450萬元）大獎，但卻因為「要修行李箱」，沒心思想別的事情，忙得拒絕了這等好康，事後跟朋友講起事件才後悔。

►抽中450萬！ 郭小姐「忙修行李箱」沒空領：不要了