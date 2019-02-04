超迷你「5.5公分手槍」　SwissMiniGun價格破千萬可致命

▲SwissMiniGun。（圖／翻攝自SwissMiniGun網站）

大陸中心／綜合報導

由瑞士Gunsmith公司出品的瑞士迷你槍（SwissMiniGun，下稱SMG）槍長只有5.5公分，是金氏世界紀錄最小的手槍，這款槍搭配2.34毫米口徑的緣發式子彈，可以擊穿人體皮膚，造成致命的殺傷效果。據了解，SMG於2005年上市，一把價格可達280萬元人民幣（約1200萬元新台幣）。

據了解，SMG的口徑2.34公厘、重量不足70克、最大射程120米、有效射程50米、槍口初速每秒121.8米，使用的彈藥長4.53 公厘、重0.128克，所有的零部件完全是按照經典的美國柯爾特公司的大蟒型左輪手槍（Colt Python）按比例縮小製作的。

▲SwissMiniGun。（圖／翻攝自SwissMiniGun網站）

在SwissMiniGun網站指出，這把是一把微型的聯動式擊發左輪槍，而且在真實尺寸的腔中可以找所有相同的特徵，並且這把槍和其但要全部都是由瑞士所製造，而在網站上展示的照片中，SMG放在人的掌心，尺寸不及一根手指，還可以像鑰匙鍊一樣掛在腰上。

▲SwissMiniGun。（圖／翻攝自SwissMiniGun網站）

▲SwissMiniGun子彈。（圖／翻攝自SwissMiniGun網站）

據了解，SMG是Gunsmith公司製造的第一種產品，自從2005年上市以來，主要都是被中東和遠東的收藏家購得，為了購買這款手槍，客戶需要訂做並申報材料，然後等上半年時間，一套SMG專用套裝里配有SMG、皮套、擦槍布、兩盒子彈、槍專用油一瓶。

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