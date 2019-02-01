神明開示金融主管賺大錢　這間財神廟日圓走勢都算到

圖文/鏡週刊

每到農曆春節，民眾走春會習慣到廟宇求平安、求財運，每年有許多信眾會專程走一趟雲林北港的武德宮，從除夕夜開始就有守財神的習俗，初一子時（除夕夜11點）有發錢母活動，接著卯時（清晨5點）會暫關廟門15分鐘，再開放讓信眾搶頭香討好彩頭，熱鬧非常。

「每年除夕晚上民眾在家圍爐完，這裡就開始湧現人潮，你現在看到的地板，在那天就看不到了。」雲林北港武德宮主委林安樂站在正殿前，指著腳下地板形容，「這裡有8個殿，參拜順序有些複雜，但是春節期間不必擔心怎麼拜，因為人潮會像輸送帶一樣，直接把信眾擠到各殿完成參拜。」

北港武德宮是財神主廟，正殿奉祀五路武財神及其副尊，在各地的分靈多達6,000尊，靈驗事蹟包括，2008年初有上市公司老闆得到財神爺指示，透露8、9月原物料市場會崩跌，提醒年初不要備料，果不其然，後來金融海嘯發生，聽從指示的老闆安然躲過風暴。

過去在金融圈擔任主管的林安樂也笑談，這幾年忙碌財神爺的事務，偶爾祂也會體恤給點投資指引，「有次扶鸞，財神爺降駕透過鸞生寫下『半』『利』2字。」林安樂看鸞生不讀『半』、只提筆寫，寫了3次就意會那不是國字，而是日圓符號「¥」，因而做多日圓賺到一波。

林安樂表示，他看過許多大起大落、大落又大起的信眾，「人在渺小時，神都比人大，可是當你成功時，會認為一切是自己成就的。」林安樂這番話是想要告訴眾人要謙卑，求神如此，待人處事亦如此。