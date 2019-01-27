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小米挺進「雲嘉大生活圈」　嘉義秀泰生活專賣店27日開幕

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▲▼小米嘉義秀泰生活專賣店27日正式開幕。（圖／小米台灣提供）

▲小米嘉義秀泰生活專賣店27日正式開幕。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／綜合報導

「小米嘉義秀泰生活專賣店」今（27）日正式開幕，座落於嘉義秀泰生活廣場，為小米台灣第11間實體門市，也是小米首度挺進雲嘉大生活圈。

小米台灣總經理李佳峰在開幕致詞時表示，未來在市府、購物商場與品牌（小米）三方齊心努力之下，能加速產業活化、創造觀光人潮與帶動整體商機，讓小米與嘉義有更緊密的連結。

使雲林、嘉義喜歡小米的用戶們，在新品上市時，能第一手近距離體驗小米手機、智慧家庭裝置、生活周邊等，產品。小米致力於提供消費者最好的購物環境與體驗，希望來到「小米嘉義秀泰生活專賣店」的消費者，都能有來「嘉」真好的感受。

據了解，小米嘉義秀泰生活專賣店為小米台灣第11間實體門市，座落於嘉義秀泰生活廣場，在雲嘉生活圈中人潮最旺、國際知名品牌最多的購物中心之一，更是嘉義市繁華興盛的指標。

此一生活專賣店佔地超過50坪，空間寬敞明亮，純粹簡約的裝潢設計搭配暖色木質傢俱，店內規畫手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區供實機體驗，部分商品提供開架式展售，讓用戶的購物體驗更加流暢。

小米將於開幕當日（1/27）更推出了排隊商品小米手環3加一元多一件特惠，一組兩只共新台幣866元，限量100組，現場更準備50件限量小米T-Shirt，免費致贈給開幕當日首50位進店的用戶。

此外，為歡慶開幕，「小米年貨節」的所有優惠將於小米嘉義秀泰生活專賣店限定延長至1月31日，當在店內指定區域拍照打卡，還免費贈送嘉義在地奶油米餅一包。

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關鍵字：小米,小米嘉義秀泰生活專賣店,小米手環

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