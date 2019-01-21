扮裝混入gay圈騙錢！渣T睡小男生一個月　「沒人發現她是女生」

▲中國一名作家爆料，深圳同志圈竟然有一名女子打扮成男生約炮。（圖／翻攝自「王泡小泡」微博，下同）

網搜小組／綜合報導

好難想像這種事發生！中國大陸一名作家「王泡小泡」在微博上指出，深圳有一個女同志T（Tomboy簡稱）打扮成男子的模樣，與男同志（Gay）戀愛，騙吃騙喝之外，還騙了錢，還有男生和她睡了一個月後竟然完全沒發現她其實是女的，消息一出嚇壞了許多網友，蓋了近7800層樓不斷留言。

「王泡小泡」表示，深圳有個騙了很多小gay的鐵T，很多人都被她騙錢，在一起睡了一個月都沒有人發現她是女生。他分享爆料提供的照片，內容指出，「曝光渣T，沒錯，你沒有看錯，她是女的！偽裝功力太強以至於所有知道真相的我們都驚呆了，長年偽裝成gay在各大同志圈拉拉圈騙錢，你身邊一定有受害者認識她。」

網友看到T的照片都驚呆了，紛紛蓋了近7800層樓留言：「這是怎麼操作成功的」、「大家都不看下面嗎」、「蓋棉被純聊天」、「睡一起看不出來嗎」、「除了最後一張有點像T，其他都看不出」、「跨性別嗎？」、「這還真的看不出來」、「睡一起不是要驗明正身嗎」、「純睡啊……」

還有網友表示：「我們寫文的都不敢這麼寫！這算什麼？bg、bl、gl、gb?」、「這應該是trans，生理性別為女，心理性別為男的的男同性戀吧」、「而且確實沒有胸……」、「看第四張手腕是明顯的女性特徵，骨骼的發育是成年後打異性激素都改變不了的」、「應該是跨性別的男同性戀吧」。