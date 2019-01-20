中華電信奪OpenSignal行動網速第一名！　一萬杯咖啡大放送

▲中華電信奪得Speedtest台灣4G網速冠軍。（圖／中華電信提供）

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中華電信小編日前在粉絲團打賭，如果中華電信沒獲得Speedtest今年測速冠軍，就請大家一萬杯咖啡，網友反應熱烈，但卻不看好能喝到，有網友就對賭，如果中華電信真的獲得測速冠軍，就發雞排187份；結果揭曉，中華電信再次蟬聯台灣4G網速冠軍，這名網友也將霸氣履行祭品文。



最近NCC和Opensignal接連公布台灣五家4G電信業者2018年下半年4G行動上網速率量測統計結果，兩份報告都是由中華電信在4G下載速度項目奪冠。中華電信小編16日信心滿滿在粉絲團打賭，如果中華電信沒獲得今年公布的Speedtest測速結果冠軍，就免費請一萬杯咖啡給大家喝，甚至逗趣表示「長官叫他自己看著辦」引起網友熱烈討論，「去年好像就是兩家測速的冠軍，今年應該也不意外」、「去年是第一，難怪敢發祭品，看來喝不到囉」、「覺得訊號太好，應該喝不到了啦」、「可以直接請喝星X克特大杯了嗎」，也有人為小編亂開支票擔心「小編自己為了成效亂開支票，這樣A害」甚至有人對賭發雞排，很多人都對一萬杯免費咖啡不抱希望。

▲中華電信慶祝蟬聯Speedtest「台灣行動網速第一名」，請網友喝咖啡。（圖／翻攝中華電信行動學員粉絲團）



結果公布，中華電信再次蟬聯台灣4G網速冠軍，將兌現免費的一萬杯咖啡；現在只要在全台景點或商圈截取手機螢幕，在 IG 「公開」上傳螢幕截圖，並打卡所在位置，再在貼文中加上 #謝謝中華電信請喝咖啡，並標註@cht_official就可免費喝到咖啡。