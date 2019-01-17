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影／廣西大媽40年挑壞18根扁擔　養87孩童20人考上北大清華

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記者馬叔安／綜合報導

廣西婦人麥瓊方40多年來挑著扁擔運送物資進鄉，養育當地87名孩童，只有1人是親生，其中9成的孩子都考上大學，還有20人錄取北大、清華等名校，她在網路上爆紅後，被人稱為「扁擔姐」，被馬雲邀請前往納斯達克敲鐘，並榮登「中國好人榜」。

▲「扁擔姐」麥瓊方。（圖／翻攝自中新網）

▲「扁擔姐」麥瓊方。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》指出，1979年的麥瓊方年僅19歲，只是廣西百色市人民醫院洗衣房的一名勤雜工，也正是那時候開始了她的助人之路，有一次她和親友下鄉玩耍，看到村寨裡的老人小孩在寒冷的冬天依然赤著雙腳，在此之後，她就有意的收集舊衣物、購買食物打包送進山裡。因為交通不便，她只能搭車到半路，便用扁擔挑著物資進村。

從此以後，資助貧困山區和貧家學子，成了麥瓊方一輩子的志願，遇到孤兒或家庭貧困的失學兒童，麥瓊方總會想方設法幫助他們上學，或者把他們帶回自己家裡，和自己的孩子一起養，算上自己唯一的親生兒子，至今已經有87個孩子叫她「媽媽」，在她的家裡先後住過上百人。

▲「扁擔姐」麥瓊方。（圖／翻攝自中新網）

▲麥瓊方養育當地87名孩童，大多數都考上了大學。（圖／翻攝自《中新社》）

40多年來，麥瓊方挑壞了18根扁擔，她曾被馬雲邀請前往納斯達克敲鐘，並榮獲廣西壯族自治區道德模範、廣西壯族自治區優秀志願者等榮譽稱號，還在2015年當選為第五屆全國道德模範助人為樂模範候選人。

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關鍵字：扁擔姐,麥瓊方

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