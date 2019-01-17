胡潤研究院：大陸富豪對經濟信心創10年來新低　積極投資反提升

▲2019至尚優品—中國千萬富豪品牌傾向報告。（圖／翻攝胡潤百富網站截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

中國大陸經濟增速2018年受中美貿易摩擦、經濟轉型影響創新低。胡潤研究院16日發布的研究報告顯示，中國富豪對中國經濟信心指數創10年來新低，有34%受訪者表示「非常有信心」，14%受訪者表示「沒有信心」，但仍有52%受訪者表示「還算有信心」。

胡潤研究院16日發布《2019至尚優品—中國千萬富豪品牌傾向報告》，分析中國高淨值人群（資產淨值較高的人）的生活方式、消費習慣以及品牌認知的轉變與偏好。調查在近半年，對465位個人資產在1千萬元人民幣（約新台幣4.5千萬元）以上的人士進行調研，其中84位資產過億。

據報告指出，2018年受中美貿易摩擦與中國經濟轉型影響，中國經濟增速創歷史新低，中國高淨值人士經濟信心指數也創新低。數據顯示，對中國經濟表示「非常有信心」的比例較去年下降12個百分點，至34%，是10年來最低；表示「沒有信心」的比例較去年爬升8個百分點，達到14%，是10年來最高；但仍有52%的人表示「還算有信心」。

不過，在面對著充滿變數的經濟環境，有36%的高淨值人群持「規避風險」的投資理念，去年為33%；但有33%的人認為儘管有複雜的情勢，在投資理財上更應選擇「積極投資」，去年為24%；有18%的人表示「看情況」，去年為38%。

胡潤研究院是由註冊會計師胡潤（RupertHoogewerf）成立、專門研究編排百富榜的機構。去年發布的「2018年LEXUS雷克薩斯胡潤百富榜」顯示，馬雲家族為首富，資產達2700億元人民幣（約新台幣1.2兆元）；許家印和馬化騰分別以2500億元和2400億元位居第2和第3。